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Экономика

В Госдуму внесли законопроект о защите попавших под санкции российских компаний

Ведомости

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и депутаты Василий Власов и Андрей Луговой внесли в нижнюю палату парламента законопроект с поправками в Арбитражный процессуальный кодекс (АПК), который предусматривает возможность подачи исков в российские арбитражные суды к иностранным компаниям и физическим лицам, которые поддержали или способствовали введению антироссийских санкций. Документ размещен в электронной базе обеспечения деятельности парламента. 

Законопроектом предлагается дополнить ч. 1 ст. 248 АПК (исключительная компетенция арбитражных судов в РФ по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера) и закрепить в ней безусловное право подавать в российские арбитражные суды иски против иностранных организаций и граждан, которые поддержали введение ограничительных мер.

В частности, предлагается установить право российских компаний и физлиц подавать иски в суд к иностранным лицам, которые прямо или косвенно способствовали принятию мер ограничительного характера, например, оказывали финансовую, политическую поддержку инициаторам санкций, спонсировали политические партии, публично поддерживали, одобряли введение ограничительных мер, получили необоснованные преференции в результате введения ограничительных мер, приостановили или отказались от сотрудничества с лицами, в отношении которых введены санкции, говорится в документе. 

На данный момент Арбитражный процессуальный кодекс не позволяет инициировать подобные действия. Принятие законопроекта позволит обеспечить возможность компенсации убытков и устранения иных неблагоприятных последствий, которые российские граждане и компании получают в результате действия санкций, в том числе после реального исполнения решения суда в России через взыскание имущества ответчиков, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных