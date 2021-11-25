В Госдуму внесли законопроект о защите попавших под санкции российских компаний

В частности, предлагается установить право российских компаний и физлиц подавать иски в суд к иностранным лицам, которые прямо или косвенно способствовали принятию мер ограничительного характера, например, оказывали финансовую, политическую поддержку инициаторам санкций, спонсировали политические партии, публично поддерживали, одобряли введение ограничительных мер, получили необоснованные преференции в результате введения ограничительных мер, приостановили или отказались от сотрудничества с лицами, в отношении которых введены санкции, говорится в документе.