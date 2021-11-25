В Госдуму внесли законопроект о защите попавших под санкции российских компаний
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и депутаты Василий Власов и Андрей Луговой внесли в нижнюю палату парламента законопроект с поправками в Арбитражный процессуальный кодекс (АПК), который предусматривает возможность подачи исков в российские арбитражные суды к иностранным компаниям и физическим лицам, которые поддержали или способствовали введению антироссийских санкций. Документ размещен в электронной базе обеспечения деятельности парламента.
Законопроектом предлагается дополнить ч. 1 ст. 248 АПК (исключительная компетенция арбитражных судов в РФ по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера) и закрепить в ней безусловное право подавать в российские арбитражные суды иски против иностранных организаций и граждан, которые поддержали введение ограничительных мер.
В частности, предлагается установить право российских компаний и физлиц подавать иски в суд к иностранным лицам, которые прямо или косвенно способствовали принятию мер ограничительного характера, например, оказывали финансовую, политическую поддержку инициаторам санкций, спонсировали политические партии, публично поддерживали, одобряли введение ограничительных мер, получили необоснованные преференции в результате введения ограничительных мер, приостановили или отказались от сотрудничества с лицами, в отношении которых введены санкции, говорится в документе.
На данный момент Арбитражный процессуальный кодекс не позволяет инициировать подобные действия. Принятие законопроекта позволит обеспечить возможность компенсации убытков и устранения иных неблагоприятных последствий, которые российские граждане и компании получают в результате действия санкций, в том числе после реального исполнения решения суда в России через взыскание имущества ответчиков, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.