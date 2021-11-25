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Экономика

ЦБ подтвердил прогноз по инфляции на следующий год на уровне 4-4,5%

Ведомости

Центробанк подтвердил прогноз по инфляции в России на 2022 г. на уровне 4-4,5%, в дальнейшем показатель будет находиться на уровне 4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». 

По оценкам Банка России, вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. «Также сохраняются риски вторичных эффектов, связанных с  повышенными инфляционными ожиданиями. В  этих условиях баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных, что может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — отметили в регуляторе.  

Инфляционные ожидания населения в ноябре остаются на уровне многолетнего максимума, хоть и снизились на 0,1 п.п. — до 13,5%, констатировали в ЦБ. 

«Хотя медианные оценки ожидаемой и  наблюдаемой населением инфляции в  ноябре несколько уменьшились, обеспокоенность респондентов ростом цен на  большинство часто покупаемых товаров возросла. Заметно чаще, чем в октябре, опрошенные высказывали озабоченность удорожанием продуктов питания животного происхождения (яйца, сыр и колбасы, мясо, молоко)», — отмечается в материалах ЦБ. 

С 16 по 22 ноября потребительские цены в России выросли на 0,2% впервые с начала ноября, сообщил 24 ноября Росстат. Таким образом, после резкого замедления темпы роста цен продолжили ускоряться. С середины сентября недельная инфляция в стране не опускалась ниже 0,2%. С 26 октября по 1 ноября она составила 0,21%, а в следующий наблюдаемый период резко снизилась — до 0,09%. Этот показатель стал минимальным со второй недели осени.

Однако затем темпы роста цен вновь стали расти. На прошлой неделе они увеличились в два раза на фоне продолжающегося замедления продовольственной инфляции и резкого повышения цен на непродовольственные товары — с 0,05% в период со 2 по 8 ноября до 0,31%.

Годовая инфляция к 22 ноября снизилась до 8,05% после 8,1% на 15 ноября. Однако это все еще вдовое выше целевого значения Центробанка, которое составляет 4%. В целом с начала 2021 г. потребительские цены в России увеличились на 7,02%.

По прогнозу ЦБ, по итогам 2021 г. инфляция в России составит 7,4–7,9% и вернется к целевому значению лишь во второй половине 2022 г. Минэкономразвития ожидает, что показатель сложится на уровне 7,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных