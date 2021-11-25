ЦБ подтвердил прогноз по инфляции на следующий год на уровне 4-4,5%

С 16 по 22 ноября потребительские цены в России выросли на 0,2% впервые с начала ноября, сообщил 24 ноября Росстат. Таким образом, после резкого замедления темпы роста цен продолжили ускоряться. С середины сентября недельная инфляция в стране не опускалась ниже 0,2%. С 26 октября по 1 ноября она составила 0,21%, а в следующий наблюдаемый период резко снизилась — до 0,09%. Этот показатель стал минимальным со второй недели осени.