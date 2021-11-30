Цена нефти Brent упала ниже $70 за баррель впервые с августа

По состоянию на 16.32 мск цена Brent опустилась до $69,32 за баррель. Позже котировки отыграли часть потерь и на 17.02 мск выросли до отметки $70,55. Ранее во вторник цена Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с 10 сентября. Стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в феврале на минимуме доходила до $66,46 за баррель — это самое низкое значение с 24 августа. В настоящее время падение замедлилось до $67,05.