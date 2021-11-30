Цена нефти Brent упала ниже $70 за баррель впервые с августа
Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в ходе торгов во вторник, 30 ноября, опускалась ниже отметки в $70 за баррель впервые с 23 августа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.32 мск цена Brent опустилась до $69,32 за баррель. Позже котировки отыграли часть потерь и на 17.02 мск выросли до отметки $70,55. Ранее во вторник цена Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с 10 сентября. Стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в феврале на минимуме доходила до $66,46 за баррель — это самое низкое значение с 24 августа. В настоящее время падение замедлилось до $67,05.
Цены на нефть перешли к снижению, в частности, после того, как пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что в Вашингтоне в настоящий момент не намерены пересматривать свое решение о высвобождении нефти из стратегического резерва страны, даже несмотря на падение цен из-за опасений по поводу распространения нового «омикрон»-штамма коронавируса.
23 ноября США объявили о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов, чтобы снизить цены на сырье для американцев. Вместе с Вашингтоном такое решение приняли другие страны — потребители нефти, включая Индию, Японию, Южную Корею и Великобританию.
Такое решение было принято, чтобы снизить цены на бензин для американцев и устранить несоответствие между спросом, вызванным пандемией, и предложением, отмечалось в заявлении президента США Джо Байдена. Накануне старший советник госсекретаря по энергетической безопасности Амос Хохштейн сообщил, что США готовы высвободить дополнительные запасы нефти, если это потребуется для регулирования цен на нефтяном рынке. 2 декабря состоится заседание министров стран — членов ОПЕК+, на котором может быть принято решение об ограничении согласованного восстановления нефтедобычи на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно.