ОЭСР незначительно ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2021 году

ОЭСР также снизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 г. на 0,1 п.п., до 5,2%, и в 2022 г. — на 0,3 п.п., до 4,3%. В 2023-м рост ВВП еврозоны ожидается на уровне 2,5%. Прогноз по темпам роста ВВП США был понижен на 2021 г. (с 6 до 5,6%) и на 2022-й (с 3,9 до 3,7%). В 2023-м этот показатель составит 2,4%. Показатели роста ВВП Китая на 2021 и 2022 г. также были пересмотрены в пользу ухудшения — до 8,1% (ранее ожидалось 8,5%) и 5,1% (ранее — 5,8%). соответственно. В 2023 г. китайская покажет рост в 5,1%, прогнозируют аналитики. Прогноз по российской экономике в документе не приводится.