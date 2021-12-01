ОЭСР незначительно ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2021 году
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила свой прогноз роста мирового ВВП в текущем году на 0,1 п.п., с ожидавшихся ранее 5,7 до 5,6%.
Прогноз подъема мировой экономики в 2022 г. остался прежним — 4,5%. Ожидается, что в 2023-м этот показатель составит 3,2%, говорится в декабрьском докладе организации. «Мировая экономика продолжает восстанавливаться вместе с торговлей, занятостью и доходами», — отметили аналитики ОЭСР, назвав свой прогноз «осторожно оптимистичным».
ОЭСР также снизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 г. на 0,1 п.п., до 5,2%, и в 2022 г. — на 0,3 п.п., до 4,3%. В 2023-м рост ВВП еврозоны ожидается на уровне 2,5%. Прогноз по темпам роста ВВП США был понижен на 2021 г. (с 6 до 5,6%) и на 2022-й (с 3,9 до 3,7%). В 2023-м этот показатель составит 2,4%. Показатели роста ВВП Китая на 2021 и 2022 г. также были пересмотрены в пользу ухудшения — до 8,1% (ранее ожидалось 8,5%) и 5,1% (ранее — 5,8%). соответственно. В 2023 г. китайская покажет рост в 5,1%, прогнозируют аналитики. Прогноз по российской экономике в документе не приводится.
Эксперты полагают, что в целом мир будет лучше справляться с пандемией COVID-19, а денежно-кредитная и фискальная политика останутся в целом поддерживающими на протяжении следующего года. При этом они отметили существенные различия в темпах восстановления в разных странах, а также острую нехватку рабочей силы в некоторых отраслях экономики.
Кроме того, сохраняющийся разрыв между спросом и предложением на некоторые товары в сочетании с подорожанием продовольствия и энергоресурсов привел к более высокой и более устойчивой инфляции, чем ожидалось. Авторы доклада также обращают внимание на непредсказуемость действий центробанков. Они ожидают, что инфляция достигнет максимальных значений на рубеже 2021-2022 годов, после чего постепенно снизится до приблизительно 3% в целом по странам ОЭСР к 2023 г. «В нынешних обстоятельствах лучшее, что могут сделать центробанки, — дождаться ослабления напряженности в сфере предложения и подать сигнал, что они будут действовать в случае необходимости», — говорится в докладе.
Ранее свой прогноз роста российской экономики опубликовал Всемирный банк. Он ухудшил свои ожидания в 2022 г. на 0,4 п.п. — до 2,4% по сравнению с октябрьским прогнозом. Прогноз на 2021 и 2023 годы оставлен без изменения, он предполагает рост на 4,3% и 1,8%, соответственно.