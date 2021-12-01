Экономисты назвали самые дорогие для проживания города мира

Самым дешевым городом мира, как и в прошлый раз, аналитики назвали Дамаск. По данным экспертов, если в других странах цены росли, то в Сирии они упали на фоне того, как «разрушенная войной» экономика страны «боролась» за выживание. В самом низу рейтинга оказались также Триполи, Ташкент, Тунис, Алма-Ата, Карачи, Ахмадабад, Алжир, Буэнос-Айрес и Лусака.