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Экономика

Экономисты назвали самые дорогие для проживания города мира

Ведомости

Тель-Авив впервые возглавил рейтинг самых дорогих для проживания городов мира, следует из данных исследовательской компании Economist Intelligence Unit. Ранее он занимал пятое место, а лидером был Париж.

Повышение Тель-Авива в рейтинге связано с удорожанием местной валюты — шекеля — по отношению к доллару благодаря успешным мерам по борьбе с COVID-19 и популярности этого города среди иностранных технологических инвесторов, пояснили эксперты. При этом примерно 10% товаров, учитываемых аналитиками при формировании рейтинга, заметно подорожали, отмечается в докладе.

Париж теперь спустился на второе место, которое разделил с Сингапуром. Далее следуют Цюрих, Гонконг, Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака. 

Москва вошла в топ-100 самых дорогих городов мира, заняв 96 позицию. В прошлом году она находилась на 106 строчке. 

В целом в рейтинг вошли 173 крупных города мира. Для оценки стоимости проживания аналитики сравнили изменение стоимости более 200 товаров и услуг. Список формируется раз в полгода. 

Самым дешевым городом мира, как и в прошлый раз, аналитики назвали Дамаск. По данным экспертов, если в других странах цены росли, то в Сирии они упали на фоне того, как «разрушенная войной» экономика страны «боролась» за выживание. В самом низу рейтинга оказались также Триполи, Ташкент, Тунис, Алма-Ата, Карачи, Ахмадабад, Алжир, Буэнос-Айрес и Лусака. 

Ранее по теме: «Яндекс» составил рейтинг самых снежных городов-миллионников России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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