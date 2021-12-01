Экономисты назвали самые дорогие для проживания города мира
Тель-Авив впервые возглавил рейтинг самых дорогих для проживания городов мира, следует из данных исследовательской компании Economist Intelligence Unit. Ранее он занимал пятое место, а лидером был Париж.
Повышение Тель-Авива в рейтинге связано с удорожанием местной валюты — шекеля — по отношению к доллару благодаря успешным мерам по борьбе с COVID-19 и популярности этого города среди иностранных технологических инвесторов, пояснили эксперты. При этом примерно 10% товаров, учитываемых аналитиками при формировании рейтинга, заметно подорожали, отмечается в докладе.
Париж теперь спустился на второе место, которое разделил с Сингапуром. Далее следуют Цюрих, Гонконг, Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.
Москва вошла в топ-100 самых дорогих городов мира, заняв 96 позицию. В прошлом году она находилась на 106 строчке.
В целом в рейтинг вошли 173 крупных города мира. Для оценки стоимости проживания аналитики сравнили изменение стоимости более 200 товаров и услуг. Список формируется раз в полгода.
Самым дешевым городом мира, как и в прошлый раз, аналитики назвали Дамаск. По данным экспертов, если в других странах цены росли, то в Сирии они упали на фоне того, как «разрушенная войной» экономика страны «боролась» за выживание. В самом низу рейтинга оказались также Триполи, Ташкент, Тунис, Алма-Ата, Карачи, Ахмадабад, Алжир, Буэнос-Айрес и Лусака.