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«Яндекс» составил рейтинг самых снежных городов-миллионников России

Ведомости

Самый снежный российский город-миллионник — Челябинск: в среднем за сезон там выпадает 181 см снега, сообщили аналитики «Яндекс.Погоды», которые изучили данные метеонаблюдений за десять лет.

На втором месте рейтинга оказалась Пермь, в которой в среднем за зиму выпадает 143 см снега. На третьем месте — Нижний Новгород с показателем в 126 см снега. Меньше всего его выпадает в Санкт-Петербурге — 86 см, Волгограде — 66 см, Ростове-на-Дону — 46 см. Москва заняла седьмое место рейтинга из 15: в столице в среднем выпадает 114 см снега, как в Самаре и Красноярске. 

«Рекорд последних десяти лет по толщине выпавшего за сезон снега принадлежит Челябинску: зимой 2013–2014 гг. она составила 240 см. А вот самый снежный день зафиксирован в обычно не очень снежном Волгограде: 11 декабря 2013 года к толщине снежного покрова в городе прибавился сразу 31 см», — добавили аналитики.

В Центральной России метеорологическую зиму ожидают 15 ноября. По данным «Яндекс.Погоды», раньше всего — во второй половине сентября — первый снег выпадает в Челябинске, Екатеринбурге, Омске и Красноярске. Позднее всего — в ноябре, первый снег видят жители Волгограда и Ростова-на-Дону. По прогнозам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, зима в России в этом году будет мягкой и снежной, напоминающей европейскую. Прогноз был скорректирован: температуры зимой будут на два градуса теплее нормы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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