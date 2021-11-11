«Яндекс» составил рейтинг самых снежных городов-миллионников России
Самый снежный российский город-миллионник — Челябинск: в среднем за сезон там выпадает 181 см снега, сообщили аналитики «Яндекс.Погоды», которые изучили данные метеонаблюдений за десять лет.
На втором месте рейтинга оказалась Пермь, в которой в среднем за зиму выпадает 143 см снега. На третьем месте — Нижний Новгород с показателем в 126 см снега. Меньше всего его выпадает в Санкт-Петербурге — 86 см, Волгограде — 66 см, Ростове-на-Дону — 46 см. Москва заняла седьмое место рейтинга из 15: в столице в среднем выпадает 114 см снега, как в Самаре и Красноярске.
«Рекорд последних десяти лет по толщине выпавшего за сезон снега принадлежит Челябинску: зимой 2013–2014 гг. она составила 240 см. А вот самый снежный день зафиксирован в обычно не очень снежном Волгограде: 11 декабря 2013 года к толщине снежного покрова в городе прибавился сразу 31 см», — добавили аналитики.
В Центральной России метеорологическую зиму ожидают 15 ноября. По данным «Яндекс.Погоды», раньше всего — во второй половине сентября — первый снег выпадает в Челябинске, Екатеринбурге, Омске и Красноярске. Позднее всего — в ноябре, первый снег видят жители Волгограда и Ростова-на-Дону. По прогнозам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, зима в России в этом году будет мягкой и снежной, напоминающей европейскую. Прогноз был скорректирован: температуры зимой будут на два градуса теплее нормы.