Газета
Экономика

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива во второй половине 2022 года

Ведомости

Министерство промышленности и торговли подготовило проект постановления правительства о введении обязательной маркировки пива и напитков, изготовляемых на его основе, со второй половины следующего года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Из текста следует, что с 1 сентября 2022 г. производители и импортеры «наносят средства идентификации» на пиво и слабоалкогольные напитки в «специализированной упаковке» и представляют сведения об этом в информационную систему мониторинга. В отношении той же продукции «в иных видах упаковки» норма может начать действовать с 1 декабря 2022 г.

О выводе из оборота пива и слабоалкогольных напитков в спецупаковке в случае принятия постановления нужно будет сообщать также с 1 сентября 2022 г. Для тех же товаров в другой упаковке обязательство начнет действовать с 1 июня 2023 г.

Согласно проекту постановления, специализированной является «упаковка, предназначенная для первичной упаковки пива и слабоалкогольных напитков и не предназначенная для реализации продукции конечному потребителю». Упаковка, в которой напитки продают населению, называется «потребительской».

В сентябре 2020 г. министр промышленности и торговли Росси Денис Мантуров сообщил, что в стране может быть введена цифровая маркировка алкогольных напитков. По его словам, это важно, поскольку данная сфера «особенно подвержена контрафакту и фальсификату». Глава ведомства предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другой алкоголь.

Спустя месяц президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля 2021 г. провести эксперимент по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольной продукции. В феврале правительство утвердило сроки проведение эксперимента по маркировке пива с 1 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 г. В марте этого года Мантуров исключил рост цен на данную продукцию из-за принятых мер.

Ранее по теме: Минпромторг не ожидает роста цен на пиво из-за маркировки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных