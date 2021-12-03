Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива во второй половине 2022 года
Министерство промышленности и торговли подготовило проект постановления правительства о введении обязательной маркировки пива и напитков, изготовляемых на его основе, со второй половины следующего года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Из текста следует, что с 1 сентября 2022 г. производители и импортеры «наносят средства идентификации» на пиво и слабоалкогольные напитки в «специализированной упаковке» и представляют сведения об этом в информационную систему мониторинга. В отношении той же продукции «в иных видах упаковки» норма может начать действовать с 1 декабря 2022 г.
О выводе из оборота пива и слабоалкогольных напитков в спецупаковке в случае принятия постановления нужно будет сообщать также с 1 сентября 2022 г. Для тех же товаров в другой упаковке обязательство начнет действовать с 1 июня 2023 г.
Согласно проекту постановления, специализированной является «упаковка, предназначенная для первичной упаковки пива и слабоалкогольных напитков и не предназначенная для реализации продукции конечному потребителю». Упаковка, в которой напитки продают населению, называется «потребительской».
В сентябре 2020 г. министр промышленности и торговли Росси Денис Мантуров сообщил, что в стране может быть введена цифровая маркировка алкогольных напитков. По его словам, это важно, поскольку данная сфера «особенно подвержена контрафакту и фальсификату». Глава ведомства предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другой алкоголь.
Спустя месяц президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля 2021 г. провести эксперимент по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольной продукции. В феврале правительство утвердило сроки проведение эксперимента по маркировке пива с 1 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 г. В марте этого года Мантуров исключил рост цен на данную продукцию из-за принятых мер.