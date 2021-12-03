Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива во второй половине 2022 года

Из текста следует, что с 1 сентября 2022 г. производители и импортеры «наносят средства идентификации» на пиво и слабоалкогольные напитки в «специализированной упаковке» и представляют сведения об этом в информационную систему мониторинга. В отношении той же продукции «в иных видах упаковки» норма может начать действовать с 1 декабря 2022 г.