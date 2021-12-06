Минпромторг может снизить размер субсидий для работающей на СПГ техники

На прошлой неделе председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков на совещании с вице-премьером Юрием Борисовым призвал масштабировать работу по развитию рынка газомоторного топлива и техники на метане. Он напомнил, что «Газпром» уже давно развивает сеть АГНКС (метановых заправок). К концу года их количество должно достигнуть 648, однако в настоящее время загруженность составляет лишь 34%, то есть они работают в убыток. Зубков связал это с непропорциональными субсидиями для техники на СПГ: с 2020 г. они сохранились в полном объеме, тогда как за это же время господдержка для ряда автобусов и грузовиков на КПГ сократилась вдвое.