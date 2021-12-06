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Минпромторг может снизить размер субсидий для работающей на СПГ техники

Ведомости

Минпромторг изучает возможность снижения размера субсидий на технику, работающую на сжиженном природном газе (СПГ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство. В ведомстве считают, что это позволит снизить затраты госбюджета на единицу такой техники, а также повысить эффективность предоставления субсидии.

На прошлой неделе председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков на совещании с вице-премьером Юрием Борисовым призвал масштабировать работу по развитию рынка газомоторного топлива и техники на метане. Он напомнил, что «Газпром» уже давно развивает сеть АГНКС (метановых заправок). К концу года их количество должно достигнуть 648, однако в настоящее время загруженность составляет лишь 34%, то есть они работают в убыток. Зубков связал это с непропорциональными субсидиями для техники на СПГ: с 2020 г. они сохранились в полном объеме, тогда как за это же время господдержка для ряда автобусов и грузовиков на КПГ сократилась вдвое.

Техника на КПГ и СПГ относится к разным сегментам: на КПГ работает городская коммерческая техника, автобусы среднего и малого классов и частный транспорт, на СПГ — магистральные тягачи и большие автобусы. В последние годы на два этих сегмента выделяется в сумме 3,3 млрд руб. субсидий ежегодно.

«Газпром» осенью уже обращался к президенту Владимиру Путину с предложением увеличить субсидию на перевод транспорта на газобаллонное оборудование и их производство вдвое, до 1,4 млрд руб. в год, а также уравнять субсидии для компримированного и сжиженного природного газа. Сейчас для автобуса большого класса на КПГ они составляют 1,19 млн руб., на СПГ — 3,4 млн руб. По данным «Коммерсанта», президент с предложением согласился, в Минэнерго его также поддержали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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