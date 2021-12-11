Чернышенко назвал главные темы инвестиционного форума в Сочи
Основное внимание в программе Российского инвестиционного форума (РИФ), который пройдет в Сочи 17-19 февраля, организаторы уделят реализации нацпроектов и наращиванию экономического потенциала регионов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства, председатель оргкомитета форума Дмитрий Чернышенко в ходе заседания по подготовке и проведению форума.
По словам Чернышенко, из 209 предложений для включения в повестку форума оргкомитет выбрал 45 сессий по пяти национальным целям. Сбор предложений от региональных и федеральных органов власти продолжается.
В течение трех дней представители федеральных органов власти, регионы и бизнес обсудят вопросы на пути достижения определенных президентом национальных целей, сказал Чернышенко. По его словам, лучшие практики и проекты, в том числе отобранные в рамках нового института кураторства вице-премьерами, субъекты представят на стендах и во время пленарных сессий.
«Они направлены на повышение инвестиционной привлекательности, создание новых рабочих мест, рост доходов населения и, как следствие, на социально-экономическое развитие территорий в целом. Наша общая задача – выработать в рамках форума наиболее эффективные решения для поддержки развития регионов и найти инструменты для обеспечения роста уровня и качества жизни граждан по всей России», – приводит слова Чернышенко пресс-служба правительства.
Во время стартового дня состоится форум «Здоровое общество», добавил советник президента Антон Кобяков. Архитектура деловой программы будет опубликована на официальном сайте форума 13 декабря.
В конце ноября Чернышенко призвал глав регионов и руководителей федеральных органов исполнительной власти активно включиться в подготовку к Российскому инвестиционному форуму. Назывались ключевая тема программы форума и тема пленарной сессии — «Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы» и «Россия 2030: достижение национальных целей для прорывного социально-экономического развития».