Чернышенко назвал главные темы инвестиционного форума в Сочи

В течение трех дней представители федеральных органов власти, регионы и бизнес обсудят вопросы на пути достижения определенных президентом национальных целей, сказал Чернышенко. По его словам, лучшие практики и проекты, в том числе отобранные в рамках нового института кураторства вице-премьерами, субъекты представят на стендах и во время пленарных сессий.