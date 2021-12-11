Газета
Экономика

Чернышенко назвал главные темы инвестиционного форума в Сочи

Ведомости

Основное внимание в программе Российского инвестиционного форума (РИФ), который пройдет в Сочи 17-19 февраля, организаторы уделят реализации нацпроектов и наращиванию экономического потенциала регионов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства, председатель оргкомитета форума Дмитрий Чернышенко в ходе заседания по подготовке и проведению форума.

По словам Чернышенко, из 209 предложений для включения в повестку форума оргкомитет выбрал 45 сессий по пяти национальным целям. Сбор предложений от региональных и федеральных органов власти продолжается.

В течение трех дней представители федеральных органов власти, регионы и бизнес обсудят вопросы на пути достижения определенных президентом национальных целей, сказал Чернышенко. По его словам, лучшие практики и проекты, в том числе отобранные в рамках нового института кураторства вице-премьерами, субъекты представят на стендах и во время пленарных сессий. 

«Они направлены на повышение инвестиционной привлекательности, создание новых рабочих мест, рост доходов населения и, как следствие, на социально-экономическое развитие территорий в целом. Наша общая задача – выработать в рамках форума наиболее эффективные решения для поддержки развития регионов и найти инструменты для обеспечения роста уровня и качества жизни граждан по всей России», – приводит слова Чернышенко пресс-служба правительства. 

Участие в РИФ на площадке федеральной территории «Сириус» подтвердили уже 56 регионов. Заявки также подали «несколько десятков» российских компаний и корпораций, в том числе Сбербанк, «Газпром», «Уралхим», ВТБ и ВЭБ.РФ. На форум также планирует приехать председатель правительства Михаил Мишустин.

Во время стартового дня состоится форум «Здоровое общество», добавил советник президента Антон Кобяков. Архитектура деловой программы будет опубликована на официальном сайте форума 13 декабря.

В конце ноября Чернышенко призвал глав регионов и руководителей федеральных органов исполнительной власти активно включиться в подготовку к Российскому инвестиционному форуму. Назывались ключевая тема программы форума и тема пленарной сессии — «Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы» и «Россия 2030: достижение национальных целей для прорывного социально-экономического развития».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных