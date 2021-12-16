Песков объяснил высокую инфляцию в России внешним и внутренним давлением

Что касается недельной инфляции, то она снижается с начала декабря. С 7 по 13 декабря потребительские цены снизились на 0,06% по сравнению с предыдущей неделей, следует из материалов Росстата. Это самый низкий показатель со второй недели сентября 2021 г., тогда он составил 0,04%. Среди продуктов питания за прошедшую неделю сильнее всего подорожали огурцы — на 6,7%, белокочанная капуста — на 5,4%, гречка — на 1,3%, куриные яйца — на 1%, сахар — на 0,4%, подсолнечное масло — на 0,3%.