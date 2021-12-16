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Экономика

Песков объяснил высокую инфляцию в России внешним и внутренним давлением

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высокий уровень инфляции в России является следствием давления как внешних, так и внутренних факторов.

«К сожалению, оно не ослабевает. Это давление мировой экономики также ощущается не менее, а может быть, даже более сильно», — сказал пресс-секретарь (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, это сложный процесс, который требует большой и постоянной работы.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью агентству «РИА Новости» 9 декабря допустила рост инфляции в России выше 7,9% (верхняя граница диапазона прогноза регулятора) по итогам года. За день до публикации интервью министр экономического развития Максим Решетников также заявил, что рост цен в конце года может оказаться на уровне «8% плюс». 10 декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что инфляционный всплеск не окончен: на данный момент мир находится во второй стадии роста цен, а в 2022 г., вероятно, глобальная экономика столкнется с третьей волной инфляции.

По данным опроса «инФОМ», проведенного по заказу ЦБ, инфляционные ожидания в России в декабре резко выросли до 14,8%. Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре также выросла — с 16,2% до 17,7%. По данным Росстата, инфляция в ноябре в годовом выражении ускорилась до 8,4% — это максимум с начала 2016 г.

Что касается недельной инфляции, то она снижается с начала декабря. С 7 по 13 декабря потребительские цены снизились на 0,06% по сравнению с предыдущей неделей, следует из материалов Росстата. Это самый низкий показатель со второй недели сентября 2021 г., тогда он составил 0,04%. Среди продуктов питания за прошедшую неделю сильнее всего подорожали огурцы — на 6,7%, белокочанная капуста — на 5,4%, гречка — на 1,3%, куриные яйца — на 1%, сахар — на 0,4%, подсолнечное масло — на 0,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных