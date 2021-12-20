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Экономика

цена на газ в европе вновь поднялась выше $1700 за тысячу кубометров

Ведомости

Спотовая цена на газ в Европе в понедельник, 20 декабря, поднялась выше $1700 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерса на газ с поставкой в январе на нидерландском хабе TTF по состоянию на 10:01 мск составляла $1732 за 1000 куб. м.

До этого цена на газ превышала отметку в $1700 16 декабря. В этот день руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что «Северный поток — 2» не получит одобрения Евросоюза в первой половине 2022 г. За день до этого стало известно, что «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также не забронировал транзитную мощность газопровода «Ямал — Европа», следовало из итогов аукционов бронирования на декабрь.

Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений. Причиной этого стал в том числе дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году, также свой вклад внесла безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации.

Ранее по теме: Европа смирилась с высокими ценами на газ еще на полгода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных