цена на газ в европе вновь поднялась выше $1700 за тысячу кубометров

До этого цена на газ превышала отметку в $1700 16 декабря. В этот день руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что «Северный поток — 2» не получит одобрения Евросоюза в первой половине 2022 г. За день до этого стало известно, что «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также не забронировал транзитную мощность газопровода «Ямал — Европа», следовало из итогов аукционов бронирования на декабрь.