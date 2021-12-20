цена на газ в европе вновь поднялась выше $1700 за тысячу кубометров
Спотовая цена на газ в Европе в понедельник, 20 декабря, поднялась выше $1700 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерса на газ с поставкой в январе на нидерландском хабе TTF по состоянию на 10:01 мск составляла $1732 за 1000 куб. м.
До этого цена на газ превышала отметку в $1700 16 декабря. В этот день руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что «Северный поток — 2» не получит одобрения Евросоюза в первой половине 2022 г. За день до этого стало известно, что «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также не забронировал транзитную мощность газопровода «Ямал — Европа», следовало из итогов аукционов бронирования на декабрь.
Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений. Причиной этого стал в том числе дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году, также свой вклад внесла безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации.