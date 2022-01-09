В Fitch не исключили роста дефицита на рынке газа в Европе из-за «Силы Сибири — 2»
Дефицит газа на европейском рынке может увеличиться, если «Газпром» нарастит поставки в Китай, в частности, по «Силе Сибири — 2», спрогнозировал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
«Газпром», безусловно, продолжит поставлять газ в Европу по долгосрочным контрактам, но количество газа, проданного по спотовым сделкам и сверх минимальных контрактных объемов, может действительно снизиться», — сказал аналитик в беседе с «РИА Новости». Это, в свою очередь, может привести к тому, что российский холдинг утратит свой статус балансирующего поставщика «последней инстанции» на европейском рынке, так как газ, добываемый в Западной Сибири, будет частично экспортироваться в Китай.
«В итоге рынок газа в Европе действительно может стать более дефицитным, а пики потребления будут покрываться за счет СПГ, за который придется конкурировать с Азией», — допустил Маринченко. С другой стороны, отметил он, если Китай будет закупать больше российского газа, он не будет покупать дополнительные объемы СПГ, которые будут доступны другим покупателям, в том числе в Европе.
Дефицит газа грозит европейскому рынку в ближайшие 5-10 лет, но после ввода в эксплуатацию «Силы Сибири — 2», уточнил аналитик. Потом в Европе, вероятно, начнется падение спроса на этот вид топлива из-за энергоперехода.
«Сила Сибири — 2» — проектируемый магистральный трубопровод, по которому российский газ будет транспортироваться от месторождений Сибири в Китай через Монголию. На территории России газопровод пересечет Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье. Планируется, что мощность новой магистрали составит 50 млрд кубометров топлива в год, что сопоставимо с мощностью «Северного потока — 2». Газопровод начнут строить в 2024 г.