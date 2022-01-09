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Экономика

В Fitch не исключили роста дефицита на рынке газа в Европе из-за «Силы Сибири — 2»

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Дефицит газа на европейском рынке может увеличиться, если «Газпром» нарастит поставки в Китай, в частности, по «Силе Сибири — 2», спрогнозировал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Газпром», безусловно, продолжит поставлять газ в Европу по долгосрочным контрактам, но количество газа, проданного по спотовым сделкам и сверх минимальных контрактных объемов, может действительно снизиться», — сказал аналитик в беседе с «РИА Новости». Это, в свою очередь, может привести к тому, что российский холдинг утратит свой статус балансирующего поставщика «последней инстанции» на европейском рынке, так как газ, добываемый в Западной Сибири, будет частично экспортироваться в Китай.

«В итоге рынок газа в Европе действительно может стать более дефицитным, а пики потребления будут покрываться за счет СПГ, за который придется конкурировать с Азией», — допустил Маринченко. С другой стороны, отметил он, если Китай будет закупать больше российского газа, он не будет покупать дополнительные объемы СПГ, которые будут доступны другим покупателям, в том числе в Европе.

Дефицит газа грозит европейскому рынку в ближайшие 5-10 лет, но после ввода в эксплуатацию «Силы Сибири — 2», уточнил аналитик. Потом в Европе, вероятно, начнется падение спроса на этот вид топлива из-за энергоперехода.

«Сила Сибири — 2» — проектируемый магистральный трубопровод, по которому российский газ будет транспортироваться от месторождений Сибири в Китай через Монголию. На территории России газопровод пересечет Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье. Планируется, что мощность новой магистрали составит 50 млрд кубометров топлива в год, что сопоставимо с мощностью «Северного потока — 2». Газопровод начнут строить в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных