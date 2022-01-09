В Fitch не исключили роста дефицита на рынке газа в Европе из-за «Силы Сибири — 2»

«В итоге рынок газа в Европе действительно может стать более дефицитным, а пики потребления будут покрываться за счет СПГ, за который придется конкурировать с Азией», — допустил Маринченко. С другой стороны, отметил он, если Китай будет закупать больше российского газа, он не будет покупать дополнительные объемы СПГ, которые будут доступны другим покупателям, в том числе в Европе.