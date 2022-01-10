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Экономика

Молдавия сообщила о подорожании российского газа в январе

Ведомости

Цена на российский газ для Молдавии в январе выросла до $647 за 1000 куб. м, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу «Молдовагаза» Вадима Чебана. В декабря страна закупала газ по $550 за 1000 куб. м.

«Закупочная цена газа в январе выросла до $647 за тысячу кубометров», — заявил Чебан.

В конце октября прошлого года власти Молдавии ввели режим ЧС в энергетическом секторе: договор с «Газпромом» заканчивался, а продлить его было нельзя из-за невыплаченных долгов Кишинева на $74 млн.

29 октября Молдавия и «Газпром» продлили договор о поставке газа сроком на пять лет, по новому соглашению республика будет импортировать порядка 3 млрд кубометров газа в год. При этом была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной. Стоимость российского газа рассчитывается исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и спотовым ценам на газ в Европе. Кроме того, молдавские операторы могут закупать газ у других поставщиков.

«Газпром» заявлял, что решил подписать новый контракт с молдавской стороной практически на ее условиях, но при полной уплате текущих платежей.

Ранее по теме: Решит ли проблемы Молдавии погашение долгов перед «Газпромом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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