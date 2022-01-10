Молдавия сообщила о подорожании российского газа в январе
Цена на российский газ для Молдавии в январе выросла до $647 за 1000 куб. м, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу «Молдовагаза» Вадима Чебана. В декабря страна закупала газ по $550 за 1000 куб. м.
«Закупочная цена газа в январе выросла до $647 за тысячу кубометров», — заявил Чебан.
В конце октября прошлого года власти Молдавии ввели режим ЧС в энергетическом секторе: договор с «Газпромом» заканчивался, а продлить его было нельзя из-за невыплаченных долгов Кишинева на $74 млн.
29 октября Молдавия и «Газпром» продлили договор о поставке газа сроком на пять лет, по новому соглашению республика будет импортировать порядка 3 млрд кубометров газа в год. При этом была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной. Стоимость российского газа рассчитывается исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и спотовым ценам на газ в Европе. Кроме того, молдавские операторы могут закупать газ у других поставщиков.
«Газпром» заявлял, что решил подписать новый контракт с молдавской стороной практически на ее условиях, но при полной уплате текущих платежей.