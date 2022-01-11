Молдавия попросила у «Газпрома» отсрочки оплаты поставок в январе
Правительство Молдавии попросило «Газпром» дать отсрочку для оплаты поставок газа в январе 2022 г., сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну на пресс-конференции.
Молдавия, по его словам, заплатит компании за декабрьские поставки газа до конца этой недели. Спыну отметил, что энергетический кризис в Молдавии произошел из-за роста цен на газ в Европе. В январе цена на газ для Молдавии выросла до $646 за 1000 куб. м из-за роста котировок на европейских газовых биржах и стоимости корзины нефтепродуктов, к которым привязана закупочная цена на газ для Молдавии.
Спыну назвал контракт страны с «Газпромом» выгодным: он позволил сэкономить за три месяца около $330 млн. Из-за роста цен на газ правительство Молдавии готовит дополнительные меры поддержки населения, отметил он.
В конце октября прошлого года власти Молдавии ввели режим ЧС в энергетическом секторе: договор с «Газпромом» заканчивался, а продлить его было нельзя из-за невыплаченных долгов Кишинева на $74 млн.
29 октября Молдавия и «Газпром» продлили договор о поставке газа сроком на пять лет, по новому соглашению республика будет импортировать порядка 3 млрд кубометров газа в год. При этом была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной. Стоимость российского газа рассчитывается исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и спотовым ценам на газ в Европе. Кроме того, молдавские операторы могут закупать газ у других поставщиков. «Газпром» заявлял, что решил подписать новый контракт с молдавской стороной практически на ее условиях, но при полной уплате текущих платежей.