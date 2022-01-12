Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с начала ноября
Стоимость фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов впервые с 10 ноября прошлого года поднялась выше $84 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.
Так, на открытии торгов мартовский фьючерс Brent стоил $83,78 за баррель, а 11:40 мск достиг $84,16. Таким образом, уже в начале дня нефть подорожала на 0,5%, продолжив вчерашнюю динамику. 11 января темпы подорожания нефти ускорились до 3,5% за день. Торги закрылись на отметке $83,72 за баррель после $81,08 на открытии.
Цена февральского фьючерса WTI за сегодняшний день выросла уже на 0,7%. На открытии торгов марка стоила $81,3 за баррель, а к 11:41 мск достигла $81,8. Это максимальный показатель с 16 ноября прошлого года.
По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, нефть продолжила дорожать после выступления председателя совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, на котором тот заявил об оптимистичном взгляде на экономику до конца 2022 г. и спрогнозировал слабое влияние штамма коронавируса омикрон на спрос. Кроме того, на ситуацию повлиял отчет Управления энергетической информации США (EIA).
«Агентство повысило прогноз по ценам на Brent в 2022 г. сразу на $5 с $70 до $75 за баррель. Оценка роста спроса в 2022 г. повышена на 70 000 б/с до 3,6 млн б/с. Оценка американской добычи осталась на прежнем уровне 11,8 млн б/с», — резюмировал эксперт.
Такое же мнение выразили аналитики «Альфа-банка». Они отметили, что после выступления Пауэлла на рынке повысился аппетит к риску и сегодня вчерашняя динамика продолжится.
Нефтяные котировки стали расти 4 января, после того как министры стран ОПЕК+ решили сохранить план по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки в феврале. На заседании представители государств отметили, что риски, связанные с южноафриканским штаммом коронавируса омикрон, снизились, так как выяснилось, что этот вариант инфекции реже вызывает тяжелое течение COVID-19 и смерть.