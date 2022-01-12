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Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с начала ноября

Ведомости

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов впервые с 10 ноября прошлого года подорожал выше $85 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.

На 20:50 по мск стоимость фьючерса превысила $85,1 за баррель, что на 1,7% выше значения закрытия торгов предыдущей сессии.

Цена февральского фьючерса нефти марки WTI выросла на 2,3% — до $83,07 за баррель по состоянию на 20:53 по мск.

Цены на нефть ускорили темпы роста на фоне новостей о данных по снижению недельных запасов в США и сокращении добычи. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 января, упали на 4,6 млн баррелей, или на 1,1%, до 413,3 млн баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Добыча нефти за указанный период опустилась к уровню предыдущей недели на 100 000 баррелей в сутки — до 11,7 млн.

Ранее по теме: Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent в 2022 году до $74,95 за баррель

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных