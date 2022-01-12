Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с начала ноября
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов впервые с 10 ноября прошлого года подорожал выше $85 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.
На 20:50 по мск стоимость фьючерса превысила $85,1 за баррель, что на 1,7% выше значения закрытия торгов предыдущей сессии.
Цена февральского фьючерса нефти марки WTI выросла на 2,3% — до $83,07 за баррель по состоянию на 20:53 по мск.
Цены на нефть ускорили темпы роста на фоне новостей о данных по снижению недельных запасов в США и сокращении добычи. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 января, упали на 4,6 млн баррелей, или на 1,1%, до 413,3 млн баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Добыча нефти за указанный период опустилась к уровню предыдущей недели на 100 000 баррелей в сутки — до 11,7 млн.