Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с начала ноября

Цены на нефть ускорили темпы роста на фоне новостей о данных по снижению недельных запасов в США и сокращении добычи. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 января, упали на 4,6 млн баррелей, или на 1,1%, до 413,3 млн баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Добыча нефти за указанный период опустилась к уровню предыдущей недели на 100 000 баррелей в сутки — до 11,7 млн.