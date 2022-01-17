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Экономика

Депутат Жуков назвал дату рассмотрения в Госдуме законопроекта об индексации пенсий

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Законопроект об индексации страховой пенсии неработающих пенсионеров на 8,6% будет рассмотрен в Госдуме во втором и третьем чтениях 20 января, рассказал журналистам член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Александр Жуков.

«В четверг, наверное, наиболее важный законопроект — во втором и, я думаю, в третьем чтении — законопроект, поправка об индексации пенсии на 8,6%, то есть свыше инфляции», — сообщил он (цитата по «Интерфакс»).

14 января Жуков рассказал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок об индексации пенсии в этом году на 8,6%. По словам депутата, средний размер пенсии, таким образом, достигнет 18 984 руб. В 2021 г. он составил 17 443 руб.

Изначально закон «О федеральном бюджете на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг.» подразумевал индексацию пенсий с 1 января 2022 г. на 5,9%. Однако позже президент России Владимир Путин сказал, что размер повышения должен быть выше инфляции. Последняя, по оценке Росстата, составила в 2021 г. рекордные за шесть лет 8,39%. В итоге на заседании правительства 12 января глава государства поручил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%.

В тот же день заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сказала, что индексация, вероятно, будет осуществлена задним числом, то есть с 1 января 2022 г., несмотря на то что пенсии уже проиндексировали на 5,9%. Законопроект, вероятно, одобрят до конца января, отметила тогда сенатор. Позже факт индексации пенсий задним числом подтвердила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По данным Минфина, дополнительные расходы на индексацию пенсий не на 5,9%, а на 8,6% составят 172,7 млрд руб. Таким образом, общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в этом году оценивается в 549,7 млрд руб.

Ранее по теме: Путин поручил проиндексировать пенсии на 8,6%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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