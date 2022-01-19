Finexpertiza: рентабельность российского бизнеса достигла максимума с 2008 года
Рентабельность крупных и средних компаний России — отношение прибыли к стоимости активов, то есть совокупного имущества, в том числе нематериального — по итогам первых девяти месяцев 2021 г. составила 6,44%, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и достигнув максимума за 13 лет. Об этом говорится в исследовании (есть в распоряжении «Ведомостей») аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.
Показатель рентабельности был выше текущего лишь в январе-сентябре 2008 г. — 6,8%. Затем, в IV квартале того же года в России начался экономический кризис, напомнили эксперты. За первые девять месяцев 2020 г. рентабельность крупных и средних предприятий страны составила 2,7%.
«Прибыльность бизнеса растет по мере преодоления последствий коронавирусного кризиса, восстановления глобального спроса и налаживания цепочек поставок. Однако основные прибыли аккумулируют прежде всего сырьевые экспортно ориентированные предприятия, что стимулирует дальнейший приток инвестиций именно в этот сектор, в ущерб высокотехнологичным производствам», — заявила президент Finexpertiza Global Елена Трубникова.
Так, среди отраслей экономики наибольшая рентабельность зафиксирована у компаний, занятых добычей полезных ископаемых, — 13,1%. Это произошло на фоне наблюдаемого в мире сырьевого ралли, пояснили аналитики. Однако это говорит и о сохранении «сырьевой ориентации» российской экономики, что делает ее зависимой от ценовых колебаний на товарных рынках, отметили в Finexpertiza.
В топ-5 попали здравоохранение и соцуслуги — их рентабельность составила 9,3% без учета государственных медучреждений, а также административная деятельность, куда входят аренда оборудования, обслуживание зданий, охранные услуги, хозяйственное обеспечение, обработка помещений и прочее, — 8,6%. Последнее обусловлено тем, что на фоне пандемии компании стремились обеспечить стабильную работу, пояснила Трубникова.
Четвертую по рентабельности позицию заняла обрабатывающая промышленность — 8,2%. Пятую — оптовая и розничная торговля с показателем в 7,5%.
Наиболее низкая рентабельность отмечена в сфере недвижимости (0,7%), строительства (1,2%), образования (1,7%), гостиничного бизнеса и общепита (2,5%), а также профессиональной, научной и технической деятельности (2,6%).
Ранее аналитики Finexpertiza зафиксировали рекордный с 2008 г. рост выручки крупных и средних предприятий страны в январе-сентябре 2021 г. Он составил 33,5% в годовом выражении. В целом за указанный период компании заработали 144,2 трлн руб.