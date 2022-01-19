Finexpertiza: рентабельность российского бизнеса достигла максимума с 2008 года

Рентабельность крупных и средних компаний России — отношение прибыли к стоимости активов, то есть совокупного имущества, в том числе нематериального — по итогам первых девяти месяцев 2021 г. составила 6,44%, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и достигнув максимума за 13 лет. Об этом говорится в исследовании (есть в распоряжении «Ведомостей») аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.