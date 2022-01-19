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Экономика

ЦБ объяснил стабильность рубля в конце 2021 года «нетипичным поведением» россиян

Ведомости

Россияне в конце 2021 г. нетипично для себя купили рекордно низкий объем валюты, что оказало поддержку курсу рубля, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Центробанком.

«В условиях роста волатильности курса рубля физические лица демонстрировали нетипичное для конца года поведение на валютном рынке. В отличие от прошлых лет, в ноябре – декабре 2021 г. они совершали рекордно низкие нетто-покупки иностранной валюты в сумме $189 млн (в ноябре — нетто-продажи), тем самым оказывая в этот период стабилизирующее влияние на валютный рынок», — говорится в документе.

При этом поведение нерезидентов, наоборот, усиливало волатильность на валютном рынке, отметил регулятор. Так, зарубежные инвесторы активно покупали иностранную валюту, сказано в обзоре.

В ноябре – декабре 2020 г. население России купило валюту на рекордные $4,7 млрд. Эти деньги были размещены на вкладах: за указанный период валютные обязательства банков перед физическими лицами выросли на $4,2 млрд. При этом иностранные игроки продавали валюту на бирже, что способствовало укреплению рубля, отмечал тогда ЦБ.

Регулятор предложил, что отсутствие интереса к валюте в конце этого года может быть связано с ограничением на зарубежные поездки на фоне пандемии. Однако подобные антиковидные меры действовали и в 2020 г., отметил ЦБ. В целом поведение граждан на валютном рынке сдерживает волатильность рубля, резюмировал регулятор.

По данным Мосбиржи, с конца октября рубль ослабевал по отношению к доллару. Если на открытии торгов 26 октября американская валюта стоила 69,71 руб., то 26 ноября — 74,89 руб. Однако в последующие дни курс снизился и до 30 декабря не превышал 74 руб. Затем, на фоне переговоров России с США по гарантиям безопасности рубль стал ослабевать. 6 января курс доллара впервые с 21 апреля превысил 77 руб. На открытии сегодняшний торгов он составил 77,06 руб.

Аналогичную динамику демонстрировал курс евро. На открытии торгов 26 октября он составил минимальные с конца июля 2020 г. 80,9 руб., 26 ноября — 84,1 руб., 20 декабря — 83,95 руб. 14 января на фоне геополитической ситуации евро впервые с 20 июля 2021 г. превысил 88 руб. Сегодняшние торги открылись на уровне 87,31 руб.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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