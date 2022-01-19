ЦБ объяснил стабильность рубля в конце 2021 года «нетипичным поведением» россиян

По данным Мосбиржи, с конца октября рубль ослабевал по отношению к доллару. Если на открытии торгов 26 октября американская валюта стоила 69,71 руб., то 26 ноября — 74,89 руб. Однако в последующие дни курс снизился и до 30 декабря не превышал 74 руб. Затем, на фоне переговоров России с США по гарантиям безопасности рубль стал ослабевать. 6 января курс доллара впервые с 21 апреля превысил 77 руб. На открытии сегодняшний торгов он составил 77,06 руб.