ЦБ сохранил прогноз по инфляции по итогам года на уровне 4-4,5%
Проинфляционные риски в России увеличились, однако Центробанк сохраняет предыдущий прогноз по снижению инфляции в 2022 г. до 4-4,5%. В дальнейшем уровень инфляции будет находится вблизи 4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.
«Риски продолжительного отклонения инфляции вверх от цели увеличились. Банк России принимает это во внимание в своих решениях по денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — говорится в сообщении.
Инфляция в России по итогам 2021 г. составила рекордные за шесть лет 8,39%. 14 января министр финансов страны Антон Силуанов сказал, что пик роста потребительских цен пройден и показатель постепенно начнет снижаться. Предполагается, что к цели в 4% инфляция вернется ближе к концу 2022 г.
Потребительские цены в период с 1 по 14 января выросли на 0,66%, следует из материалов Росстата. Это на 0,01 п. п. меньше, чем в аналогичный период прошлого года.