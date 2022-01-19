ЦБ сохранил прогноз по инфляции по итогам года на уровне 4-4,5%

«Риски продолжительного отклонения инфляции вверх от цели увеличились. Банк России принимает это во внимание в своих решениях по денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — говорится в сообщении.