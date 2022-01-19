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Экономика

ЦБ сохранил прогноз по инфляции по итогам года на уровне 4-4,5%

Ведомости

Проинфляционные риски в России увеличились, однако Центробанк сохраняет предыдущий прогноз по снижению инфляции в 2022 г. до 4-4,5%. В дальнейшем уровень инфляции будет находится вблизи 4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

«Риски продолжительного отклонения инфляции вверх от цели увеличились. Банк России принимает это во внимание в своих решениях по денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — говорится в сообщении. 

Инфляция в России по итогам 2021 г. составила рекордные за шесть лет 8,39%. 14 января министр финансов страны Антон Силуанов сказал, что пик роста потребительских цен пройден и показатель постепенно начнет снижаться. Предполагается, что к цели в 4% инфляция вернется ближе к концу 2022 г.

Потребительские цены в период с 1 по 14 января выросли на 0,66%, следует из материалов Росстата. Это на 0,01 п. п. меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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