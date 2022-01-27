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Экономика

Рост ВВП США в прошлом году стал рекордным с 1984 года

Ведомости

Рост ВВП США в 2021 г., согласно предварительным расчетам, составил 5,7%, свидетельствуют данные минторга страны. Это самый большой годовой рост экономики страны с 1984 г., отмечает Bloomberg. В IV квартале ВВП США вырос на 6,9% после роста на 2,3% в III квартале. Это выше изначальных прогнозов властей, которые полагали, что рост в последнем квартале прошлого года составит 4,9%, пишет агентство. 

Положительная динамика обусловлена низкой базой 2020 г. Тогда ВВП США снизился на 3,4%, что стало самым большим падением со времен окончания Второй мировой войны. 

Значительную долю в рост американской экономики традиционно приносят потребительские расходы. За прошлый год они составили две трети ВВП и в IV квартале выросли на 3,3%. Основной рост пришелся на октябрь-ноябрь, поскольку американцы заранее завершили предновогодние покупки из-за серьезных перебоев с поставками. В декабре рост расходов сильно замедлился и он стал худшим месяцем в сфере розничных продаж в США с февраля прошлого года, сообщало ранее министерство торговли. Розничные продажи упали на 1,9% несмотря на то, что декабрь считается традиционно высоким сезоном. 

Кроме того, снижение покупательской способности было связано с распространением нового штамма коронавируса омикрон, а также высокой инфляцией, которая по итогам прошлого года составила 7,04%, достигнув максимума с 1982 г. Целевой показатель, к которому стремится Федеральная резервная система (ФРС), составляет 2%. 

26 января ФРС сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25%. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор ускорит сокращение программы количественного смягчения, и, скорее всего, повысит базовую ставку уже на следующем заседании в марте в целях борьбы с инфляционным давлением, которое, по его словам, все еще остается высоким. 

Ранее по теме: МВФ: повышение ставки ФРС США может подорвать рост мировой экономики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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