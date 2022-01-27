Рост ВВП США в прошлом году стал рекордным с 1984 года

Значительную долю в рост американской экономики традиционно приносят потребительские расходы. За прошлый год они составили две трети ВВП и в IV квартале выросли на 3,3%. Основной рост пришелся на октябрь-ноябрь, поскольку американцы заранее завершили предновогодние покупки из-за серьезных перебоев с поставками. В декабре рост расходов сильно замедлился и он стал худшим месяцем в сфере розничных продаж в США с февраля прошлого года, сообщало ранее министерство торговли. Розничные продажи упали на 1,9% несмотря на то, что декабрь считается традиционно высоким сезоном.