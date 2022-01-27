Рост ВВП США в прошлом году стал рекордным с 1984 года
Рост ВВП США в 2021 г., согласно предварительным расчетам, составил 5,7%, свидетельствуют данные минторга страны. Это самый большой годовой рост экономики страны с 1984 г., отмечает Bloomberg. В IV квартале ВВП США вырос на 6,9% после роста на 2,3% в III квартале. Это выше изначальных прогнозов властей, которые полагали, что рост в последнем квартале прошлого года составит 4,9%, пишет агентство.
Положительная динамика обусловлена низкой базой 2020 г. Тогда ВВП США снизился на 3,4%, что стало самым большим падением со времен окончания Второй мировой войны.
Значительную долю в рост американской экономики традиционно приносят потребительские расходы. За прошлый год они составили две трети ВВП и в IV квартале выросли на 3,3%. Основной рост пришелся на октябрь-ноябрь, поскольку американцы заранее завершили предновогодние покупки из-за серьезных перебоев с поставками. В декабре рост расходов сильно замедлился и он стал худшим месяцем в сфере розничных продаж в США с февраля прошлого года, сообщало ранее министерство торговли. Розничные продажи упали на 1,9% несмотря на то, что декабрь считается традиционно высоким сезоном.
Кроме того, снижение покупательской способности было связано с распространением нового штамма коронавируса омикрон, а также высокой инфляцией, которая по итогам прошлого года составила 7,04%, достигнув максимума с 1982 г. Целевой показатель, к которому стремится Федеральная резервная система (ФРС), составляет 2%.
26 января ФРС сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25%. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор ускорит сокращение программы количественного смягчения, и, скорее всего, повысит базовую ставку уже на следующем заседании в марте в целях борьбы с инфляционным давлением, которое, по его словам, все еще остается высоким.