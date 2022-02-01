Четыре страны призвали ЕС не присваивать зеленый статус газовым энергопроектам

Министры предложили не маркировать инвестиции в газовые проекты как «зеленые», если они выделяют более 100 г углекислого газа на киловатт-час. Этот показатель соответствует опубликованным на прошлой недели рекомендациям экспертов ЕС по количеству выбросов CO2, отмечает Reuters. При этом проект Еврокомиссии предполагает, что верхний порог выбросов для включения в таксономию составит 270 г на киловатт-час.