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Экономика

Четыре страны призвали ЕС не присваивать зеленый статус газовым энергопроектам

Ведомости

Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция обратились к Еврокомиссии с просьбой не наделять энергопроекты в газовой отрасли статусом экологически чистых. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на письмо министров энергетики указанных стран комиссару по финансовой стабильности и финансовым рынкам Мейрид МакГиннесс.

Речь идет о планах ЕК расширить «зеленую» таксономию — список направлений экономической деятельности, финансируемых за счет «зеленых» облигаций и кредитов. Этот инструмент станет одним из ключевых для достижения Евросоюзом климатической нейтральности к 2050 г. Ведомство провело консультации с экспертами и странами — членами ЕС по вопросу включения в этот перечень проектов в атомной энергетике и газовой сфере.

Подписанты обращения указали на недостаток научных доказательств, позволяющих включить ископаемый газ в таксономию. Они считают, что такое решение не следует принимать для любых видов деятельности, связанных с газом, если они не подпадают под те же стандарты, что и другие энергопроекты.

Министры предложили не маркировать инвестиции в газовые проекты как «зеленые», если они выделяют более 100 г углекислого газа на киловатт-час. Этот показатель соответствует опубликованным на прошлой недели рекомендациям экспертов ЕС по количеству выбросов CO2, отмечает Reuters. При этом проект Еврокомиссии предполагает, что верхний порог выбросов для включения в таксономию составит 270 г на киловатт-час.

Ожидается, что план будет опубликован в среду, 2 февраля. Для того чтобы заблокировать его, против должны проголосовать минимум 20 из 27 членов сообщества. В Европарламенте для этого необходимо простое большинство — по меньшей мере 353 голоса.

На прошлой неделе предложение Еврокомиссии раскритиковала Платформа ЕС по устойчивому финансированию — одна из двух групп экспертов, с которыми консультировалась ЕК. Члены группы заявили, что атомную энергетику и газ в настоящее время нельзя считать «зелеными» отраслями.

Ранее по теме: Еврокомиссия: атомной энергетике ЕС потребуется 550 млрд евро инвестиций до 2050 года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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