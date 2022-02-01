Четыре страны призвали ЕС не присваивать зеленый статус газовым энергопроектам
Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция обратились к Еврокомиссии с просьбой не наделять энергопроекты в газовой отрасли статусом экологически чистых. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на письмо министров энергетики указанных стран комиссару по финансовой стабильности и финансовым рынкам Мейрид МакГиннесс.
Речь идет о планах ЕК расширить «зеленую» таксономию — список направлений экономической деятельности, финансируемых за счет «зеленых» облигаций и кредитов. Этот инструмент станет одним из ключевых для достижения Евросоюзом климатической нейтральности к 2050 г. Ведомство провело консультации с экспертами и странами — членами ЕС по вопросу включения в этот перечень проектов в атомной энергетике и газовой сфере.
Подписанты обращения указали на недостаток научных доказательств, позволяющих включить ископаемый газ в таксономию. Они считают, что такое решение не следует принимать для любых видов деятельности, связанных с газом, если они не подпадают под те же стандарты, что и другие энергопроекты.
Министры предложили не маркировать инвестиции в газовые проекты как «зеленые», если они выделяют более 100 г углекислого газа на киловатт-час. Этот показатель соответствует опубликованным на прошлой недели рекомендациям экспертов ЕС по количеству выбросов CO2, отмечает Reuters. При этом проект Еврокомиссии предполагает, что верхний порог выбросов для включения в таксономию составит 270 г на киловатт-час.
Ожидается, что план будет опубликован в среду, 2 февраля. Для того чтобы заблокировать его, против должны проголосовать минимум 20 из 27 членов сообщества. В Европарламенте для этого необходимо простое большинство — по меньшей мере 353 голоса.
На прошлой неделе предложение Еврокомиссии раскритиковала Платформа ЕС по устойчивому финансированию — одна из двух групп экспертов, с которыми консультировалась ЕК. Члены группы заявили, что атомную энергетику и газ в настоящее время нельзя считать «зелеными» отраслями.