Еврокомиссия рекомендовала присвоить атомной и газовой энергетике «зеленый» статус
Еврокомиссия классифицировала атомную и газовую энергетику как переходные зеленые источники энергии, способствующие достижению климатической нейтральности. Эти отрасли были включены так называемую «таксономию» ЕС — перечень видов экономической деятельности, инвестиции в которую, по мнению регулятора, не вредят климату.
В пресс-релизе ведомства отмечается, что Евросоюзу потребуются значительные объемы частных инвестиций для того, чтобы построить углеродно-нейтральную экономику к 2050 г. По мнению членов ЕК, проекты в атомной энергетике и газовой сфере позволят сообществу быстрее перейти от менее экологически безопасных видов деятельности, таких как угольная генерация, к использованию возобновляемых источников энергии.
Согласно документу, новые инвестиции в атомные электростанции допускаются для объектов, разрешения на возведение которых будут выданы до 2045 г. (для модернизации действующих станций — до 2040 г.). Инвестиции в газовую инфраструктуру считаются «устойчивыми» только для станций с выбросами 100 г углекислого газа на кВтч и для станций, которые получат разрешение на строительство до 2030 г. При этом во втором случае уровень выбросов должен быть меньше 270 г СО2 на кВтч, проекты должны полностью перейти на возобновляемые или низкоуглеродные газы к 2035 г. и подвергаться регулярным проверкам независимых экспертов.
Совету ЕС и Европарламенту дается четыре месяца, чтобы изучить документ и высказать возражения. Для того чтобы заблокировать его принятие, против рекомендаций ЕК должны высказаться минимум 20 стран — членов ЕС, в которых проживает не менее 65% населения сообщества. В Европарламенте для этого потребуется простое большинство (по меньшей мере 353 голоса).
Позицию ЕС не разделяет ряд европейских стран, включая Германию, Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию. Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке называла ее «абсолютно неправильной» — в Берлине предупреждают, что аварии на реакторах АЭС могут приводить к разрушительным экологическим катастрофам и оставлять после себя огромное количество опасных отходов. За «зеленую» маркировку атомной энергии активно выступали Франция, Финляндия и Польша.