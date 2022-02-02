Еврокомиссия рекомендовала присвоить атомной и газовой энергетике «зеленый» статус

Согласно документу, новые инвестиции в атомные электростанции допускаются для объектов, разрешения на возведение которых будут выданы до 2045 г. (для модернизации действующих станций — до 2040 г.). Инвестиции в газовую инфраструктуру считаются «устойчивыми» только для станций с выбросами 100 г углекислого газа на кВтч и для станций, которые получат разрешение на строительство до 2030 г. При этом во втором случае уровень выбросов должен быть меньше 270 г СО2 на кВтч, проекты должны полностью перейти на возобновляемые или низкоуглеродные газы к 2035 г. и подвергаться регулярным проверкам независимых экспертов.