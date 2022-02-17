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Росстат сообщил о подорожании «борщевого набора» за пять лет

Ведомости

Росстат опубликовал статистику потребительских цен, где показал изменение стоимости овощей из «борщевого набора» с 2017 по 2022 г. Согласно данным, за пять лет цены выросли вдвое, больше всего подорожала белокочанная капуста.

По данным ведомства, капуста подорожала с 18,46 до 59,96 руб., морковь – с 26,98 до 48,37 руб., репчатый лук – с 22,43 до 31,4 руб., свекла – с 22,52 до 45,22 руб., картофель – с 20,8 до 48,24 руб. Так, если в январе 2017 г. «борщевой набор» стоил 111,19 руб., то в 2022 г. — 233,19 руб.

Инфляция в России в 2021 г. составила почти 8,4%. Продовольственные цены выросли за год на 10,62%, непродовольственные — на 8,58%. Услуги подорожали на 4,98%. Среди продуктов питания, наиболее подорожавших за 2021 г., Росстат выделил мясо и птицу (+17,53%), крупу и бобовые (+16,11%), куриные яйца (+16,04%), макаронные изделия (+14,95%) и плодоовощную продукцию (+13,98%). Цены на строительные товары выросли на 23,75%, на табачные изделия — на 16,37%, на телерадиотовары — на 12,74%.

В ноябре 2021 г. Минсельхоз предложил меры по снижению цен на «борщевой набор» путем наращивания площади под выращивание моркови, капусты, лука, свеклы и картофеля. К 2025 г. площади предлагается нарастить на 14% по сравнению с 2020 г., до 108 300 га. В качестве еще одной меры для снижения цен на овощи Минсельхоз предложил ввести хранилища овощей мощностью 313 900 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных