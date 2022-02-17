Росстат сообщил о подорожании «борщевого набора» за пять лет

Инфляция в России в 2021 г. составила почти 8,4%. Продовольственные цены выросли за год на 10,62%, непродовольственные — на 8,58%. Услуги подорожали на 4,98%. Среди продуктов питания, наиболее подорожавших за 2021 г., Росстат выделил мясо и птицу (+17,53%), крупу и бобовые (+16,11%), куриные яйца (+16,04%), макаронные изделия (+14,95%) и плодоовощную продукцию (+13,98%). Цены на строительные товары выросли на 23,75%, на табачные изделия — на 16,37%, на телерадиотовары — на 12,74%.