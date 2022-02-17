Росстат сообщил о подорожании «борщевого набора» за пять лет
Росстат опубликовал статистику потребительских цен, где показал изменение стоимости овощей из «борщевого набора» с 2017 по 2022 г. Согласно данным, за пять лет цены выросли вдвое, больше всего подорожала белокочанная капуста.
По данным ведомства, капуста подорожала с 18,46 до 59,96 руб., морковь – с 26,98 до 48,37 руб., репчатый лук – с 22,43 до 31,4 руб., свекла – с 22,52 до 45,22 руб., картофель – с 20,8 до 48,24 руб. Так, если в январе 2017 г. «борщевой набор» стоил 111,19 руб., то в 2022 г. — 233,19 руб.
Инфляция в России в 2021 г. составила почти 8,4%. Продовольственные цены выросли за год на 10,62%, непродовольственные — на 8,58%. Услуги подорожали на 4,98%. Среди продуктов питания, наиболее подорожавших за 2021 г., Росстат выделил мясо и птицу (+17,53%), крупу и бобовые (+16,11%), куриные яйца (+16,04%), макаронные изделия (+14,95%) и плодоовощную продукцию (+13,98%). Цены на строительные товары выросли на 23,75%, на табачные изделия — на 16,37%, на телерадиотовары — на 12,74%.
В ноябре 2021 г. Минсельхоз предложил меры по снижению цен на «борщевой набор» путем наращивания площади под выращивание моркови, капусты, лука, свеклы и картофеля. К 2025 г. площади предлагается нарастить на 14% по сравнению с 2020 г., до 108 300 га. В качестве еще одной меры для снижения цен на овощи Минсельхоз предложил ввести хранилища овощей мощностью 313 900 т.