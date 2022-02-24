Цена на газ в Европе обновила максимум с декабря
Стоимость газа в Европе в ходе сегодняшних торгов достигла 120 евро за МВт/ч, или около $1418 за 1000 куб. м по текущему курсу, следует из данных данных биржи ICE. Это наибольшее значение с 23 декабря прошлого года, тогда оно составило 126,7 евро за МВт/ч.
Цена мартовского фьючерса на нидерландском хабе TTF на открытии торгов 24 февраля сложилась на уровне 101 евро за МВт/ч, или около $1193,4 за 1000 куб. м. 120 евро за МВт/ч она достигла уже к 10:06 мск. К 10:45 стоимость фьючерса снизилась до 113 евро за МВт/ч, или $1335,2 за 1000 куб. м. За утро газ подорожал более чем на 27%.
Стоимость газа растет третий день подряд на фоне эскалации ситуации на Украине. 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). За этим последовали санкции США, Евросоюза (ЕС) и Великобритании. Американский президент Джо Байден объявил, что ограничительные меры вводятся в том числе против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и его корпоративных лиц. Проект газопровода «заморожен», заявили в министерстве иностранных дел Германии, сертификация Nord Stream 2 AG приостановлена.
Сегодня цены на газ в Европе ускорили рост на фоне начала военной операции России в Донбассе. На Украине введено военное положение. Президент республики Владимир Зеленский призвал Запад «принудить Россию к миру» и ввести против нее дополнительные санкции. Новые жесткие меры в отношении страны уже анонсировали США и ЕС.