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Экономика

Цена на газ в Европе обновила максимум с декабря

Ведомости

Стоимость газа в Европе в ходе сегодняшних торгов достигла 120 евро за МВт/ч, или около $1418 за 1000 куб. м по текущему курсу, следует из данных данных биржи ICE. Это наибольшее значение с 23 декабря прошлого года, тогда оно составило 126,7 евро за МВт/ч.

Цена мартовского фьючерса на нидерландском хабе TTF на открытии торгов 24 февраля сложилась на уровне 101 евро за МВт/ч, или около $1193,4 за 1000 куб. м. 120 евро за МВт/ч она достигла уже к 10:06 мск. К 10:45 стоимость фьючерса снизилась до 113 евро за МВт/ч, или $1335,2 за 1000 куб. м. За утро газ подорожал более чем на 27%.

Стоимость газа растет третий день подряд на фоне эскалации ситуации на Украине. 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). За этим последовали санкции США, Евросоюза (ЕС) и Великобритании. Американский президент Джо Байден объявил, что ограничительные меры вводятся в том числе против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и его корпоративных лиц. Проект газопровода «заморожен», заявили в министерстве иностранных дел Германии, сертификация Nord Stream 2 AG приостановлена.

Сегодня цены на газ в Европе ускорили рост на фоне начала военной операции России в Донбассе. На Украине введено военное положение. Президент республики Владимир Зеленский призвал Запад «принудить Россию к миру» и ввести против нее дополнительные санкции. Новые жесткие меры в отношении страны уже анонсировали США и ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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