Цена на газ в Европе обновила максимум с декабря

Цена мартовского фьючерса на нидерландском хабе TTF на открытии торгов 24 февраля сложилась на уровне 101 евро за МВт/ч, или около $1193,4 за 1000 куб. м. 120 евро за МВт/ч она достигла уже к 10:06 мск. К 10:45 стоимость фьючерса снизилась до 113 евро за МВт/ч, или $1335,2 за 1000 куб. м. За утро газ подорожал более чем на 27%.