Кабмин предложил поправки в Бюджетный кодекс для борьбы с последствиями санкций
Правительство разработало поправки в Бюджетный кодекс России, направленные на эффективное управление государственным долгом, стабилизацию ситуации на фондовом рынке, предотвращение влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие экономики и финансового сектора. Об этом сообщается на сайте кабмина. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и опубликован в ее электронной базе.
Изменения позволят размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги. Такая возможность будет доступна до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ порога в 7%.
По данным Минфина, объем фонда на 1 февраля составлял 13,61 трлн руб., то есть около 10,2% прогнозируемого ВВП. Объем ликвидных активов оценивался в 8,77 трлн руб., или $112,7 млрд, то есть 6,6% ВВП. Более поздних данных пока нет.
Вдобавок изменения позволят инвестировать средства ФНБ в акции российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. В результате Минфин сможет покупать такие ценные бумаги на вторичном рынке. Предполагается, что приобретение акций по текущим низким ценам имеет долгосрочную перспективу и поможет стабилизировать ситуацию на фондовом рынке России.
Ранее Центробанк приостановил торги на Московской бирже в связи с рекордным падением фондового рынка. Так, 24 февраля индексы IMOEX и РТС падали на 45,5 и 49,3% соответственно к закрытию предыдущих торгов. На минимуме они достигали 1681,55 пункта и 610,33 пункта соответственно.
Также поправки в Бюджетный кодекс позволят правительству в 2022 г. оперативно, то есть без внесения соответствующих изменений в закон, перераспределять бюджетные средства как на федеральном, так и на региональном уровне. Это касается в том числе наполнения резервного фонда. Отмечается, что общий объем расходов бюджета может быть увеличен за счет использования дополнительных ненефтегазовых доходов.
Вдобавок кабмин хочет позволить регионам направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов, для повышения устойчивости экономики.
Такие меры правительство предприняло на фоне санкций, введенных США, Евросоюзом (ЕС) и рядом других государств в отношении России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Ограничительные меры затронули экономическую, банковскую, финансовую, торговую и другие сферы, в том числе санкции были наложены на российский госдолг и международные резервы ЦБ.