Кабмин предложил поправки в Бюджетный кодекс для борьбы с последствиями санкций

Также поправки в Бюджетный кодекс позволят правительству в 2022 г. оперативно, то есть без внесения соответствующих изменений в закон, перераспределять бюджетные средства как на федеральном, так и на региональном уровне. Это касается в том числе наполнения резервного фонда. Отмечается, что общий объем расходов бюджета может быть увеличен за счет использования дополнительных ненефтегазовых доходов.