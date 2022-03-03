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Экономика

Кабмин предложил поправки в Бюджетный кодекс для борьбы с последствиями санкций

Ведомости

Правительство разработало поправки в Бюджетный кодекс России, направленные на эффективное управление государственным долгом, стабилизацию ситуации на фондовом рынке, предотвращение влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие экономики и финансового сектора. Об этом сообщается на сайте кабмина. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и опубликован в ее электронной базе.

Изменения позволят размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги. Такая возможность будет доступна до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ порога в 7%.

По данным Минфина, объем фонда на 1 февраля составлял 13,61 трлн руб., то есть около 10,2% прогнозируемого ВВП. Объем ликвидных активов оценивался в 8,77 трлн руб., или $112,7 млрд, то есть 6,6% ВВП. Более поздних данных пока нет.

Вдобавок изменения позволят инвестировать средства ФНБ в акции российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. В результате Минфин сможет покупать такие ценные бумаги на вторичном рынке. Предполагается, что приобретение акций по текущим низким ценам имеет долгосрочную перспективу и поможет стабилизировать ситуацию на фондовом рынке России.

Ранее Центробанк приостановил торги на Московской бирже в связи с рекордным падением фондового рынка. Так, 24 февраля индексы IMOEX и РТС падали на 45,5 и 49,3% соответственно к закрытию предыдущих торгов. На минимуме они достигали 1681,55 пункта и 610,33 пункта соответственно.

Также поправки в Бюджетный кодекс позволят правительству в 2022 г. оперативно, то есть без внесения соответствующих изменений в закон, перераспределять бюджетные средства как на федеральном, так и на региональном уровне. Это касается в том числе наполнения резервного фонда. Отмечается, что общий объем расходов бюджета может быть увеличен за счет использования дополнительных ненефтегазовых доходов.

Вдобавок кабмин хочет позволить регионам направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов, для повышения устойчивости экономики.

Такие меры правительство предприняло на фоне санкций, введенных США, Евросоюзом (ЕС) и рядом других государств в отношении России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Ограничительные меры затронули экономическую, банковскую, финансовую, торговую и другие сферы, в том числе санкции были наложены на российский госдолг и международные резервы ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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