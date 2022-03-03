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Экономика

Рубль укрепился на фоне переговоров России и Украины

Ведомости

Курсы доллара и евро стали снижаться сегодня вечером на фоне начала нового раунда переговоров между российской и украинскими делегациями, следует из данных Московской биржи. По данным на 18:00 мск, на минимуме доллар падал до 97,27 руб., евро — до 108,5 руб.

Ранее сегодня курсы доллара и евро обновили исторические максимумы. На пике они достигали 118,35 и 125,065 руб. соответственно. На открытии торгов эти валюты стоили 99 и 113,72 руб. соответственно.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, хотя сейчас Россия «проявляет приверженность к диалогу и намерение достигнуть компромисса, в том числе с Западом», «рубль пока отражает скепсис участников нашего рынка по поводу перспектив улучшения геополитической обстановки». Тем не менее дополнительную поддержку рублю, как утверждает аналитик, оказало предписание Центробанка брокерам ввести комиссию в 30% на покупку на бирже физлицами долларов, евро и британских фунтов.

28 февраля в белорусском Гомеле прошел первый этап переговоров между российской и украинской делегациями. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня и условились встретиться снова. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения». В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил от переговоров желаемого результата.

Менее часа назад в Белоруссии начался новый раунд переговоров. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что украинская делегация намерена обсудить прекращение огня и создание гуманитарных коридоров. При этом Киев не согласится на уступки в вопросе территориальной целостности Украины, отметил министр.

21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.

Ранее по теме: В Белоруссии начался второй раунд российско-украинских переговоров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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