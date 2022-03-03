В Белоруссии начался второй раунд российско-украинских переговоров
Российско-украинские переговоры по ситуации на Украине начались в Белоруссии, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на белорусский МИД.
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский ранее заявил, что Москва сформировала ко второму раунду переговоров предложения по военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам урегулирования. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в министерстве рассчитывают, что встреча приведет к скорейшему завершению конфликта, восстановлению мира в Донбассе и возвращению народов Украины к мирной жизни.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона будет обсуждать на переговорах прекращение огня и создание гуманитарных коридоров. Киев не пойдет на уступки в вопросе территориальной целостности страны, подчеркнул он.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.