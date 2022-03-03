Путин предупредил о последствиях затягивания Украиной переговоров с Россией
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что оттягивание Киевом переговорного процесса с Москвой приведет к появлению дополнительных требований к Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что во время беседы Путин «подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева». В первую очередь речь идет «о демилитаризации и нейтральном статусе Украины», чтобы «с ее территории никогда не исходила угроза» для России, заявил президент.
«Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву», — сказано в заявлении Кремля.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом президент отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.
28 февраля в белорусском Гомеле прошел первый этап переговоров между российской и украинской делегациями. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня и условились встретиться снова. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил от переговоров желаемого результата.
Делегация от России направилась к месту новых переговоров с украинской стороной вчера, а украинская — сегодня. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что встреча состоится на территории Брестской области.