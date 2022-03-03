Газета
Политика

Путин предупредил о последствиях затягивания Украиной переговоров с Россией

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что оттягивание Киевом переговорного процесса с Москвой приведет к появлению дополнительных требований к Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что во время беседы Путин «подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева». В первую очередь речь идет «о демилитаризации и нейтральном статусе Украины», чтобы «с ее территории никогда не исходила угроза» для России, заявил президент.

«Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву», — сказано в заявлении Кремля.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом президент отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

28 февраля в белорусском Гомеле прошел первый этап переговоров между российской и украинской делегациями. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня и условились встретиться снова. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил от переговоров желаемого результата.

Делегация от России направилась к месту новых переговоров с украинской стороной вчера, а украинская — сегодня. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что встреча состоится на территории Брестской области.

Ранее по теме: Украинская делегация выехала на переговоры с Россией

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных