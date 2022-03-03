Газета
Политика

Украинская делегация выехала на переговоры с Россией

Ведомости

Украинская делегация выехала на встречу с представителями России, сообщил ее член, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на своей странице в Facebook. По его словам, сторонам в первую очередь необходимо договориться о гуманитарных коридорах. 

«Программа минимум — гуманитарные коридоры. Далее — по обстоятельствам», — написал Арахамия. По его словам, встреча состоится через два часа, он также опубликовал фото на фоне военного вертолета. Помимо этого политик опроверг информацию о том, что переговоры пройдут в Беловежской пуще.

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российско-украинские переговоры состоятся на территории Брестской области, как и было запланировано. Мединский опроверг информацию о переносе переговоров в другое место или на другой день. «Появилась с утра информация, что переговоры переносятся в другое место или на другой день. Эта информация не соответствует действительности», — сказал он.

Глава российской делегации также обозначил предложения, которые будут выдвигаться на переговорах российской стороной. «Российская делегация сейчас работает, поскольку у нас блок предложений из трех частей — они касаются военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического. Мы сейчас сводим позиции воедино», — заключил Мединский. 

Первый этап российско-украинских переговоров прошел 28 февраля в белорусском Гомеле. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня в ходе спецоперации России в Донбассе и договорились встретиться снова. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения».

После переговоров стороны отправились в свои столицы для принятия решений. Мединский тогда заявил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркивал, что Киев не получил от переговоров желаемого результата. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, выразил мнение, что решение кризиса на Украине будет обязательно найдено.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

Ранее по теме: Лавров выразил уверенность в разрешении кризиса на Украине

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных