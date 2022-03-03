Украинская делегация выехала на переговоры с Россией
Украинская делегация выехала на встречу с представителями России, сообщил ее член, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на своей странице в Facebook. По его словам, сторонам в первую очередь необходимо договориться о гуманитарных коридорах.
«Программа минимум — гуманитарные коридоры. Далее — по обстоятельствам», — написал Арахамия. По его словам, встреча состоится через два часа, он также опубликовал фото на фоне военного вертолета. Помимо этого политик опроверг информацию о том, что переговоры пройдут в Беловежской пуще.
Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российско-украинские переговоры состоятся на территории Брестской области, как и было запланировано. Мединский опроверг информацию о переносе переговоров в другое место или на другой день. «Появилась с утра информация, что переговоры переносятся в другое место или на другой день. Эта информация не соответствует действительности», — сказал он.
Глава российской делегации также обозначил предложения, которые будут выдвигаться на переговорах российской стороной. «Российская делегация сейчас работает, поскольку у нас блок предложений из трех частей — они касаются военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического. Мы сейчас сводим позиции воедино», — заключил Мединский.
Первый этап российско-украинских переговоров прошел 28 февраля в белорусском Гомеле. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня в ходе спецоперации России в Донбассе и договорились встретиться снова. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения».
После переговоров стороны отправились в свои столицы для принятия решений. Мединский тогда заявил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркивал, что Киев не получил от переговоров желаемого результата. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, выразил мнение, что решение кризиса на Украине будет обязательно найдено.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.