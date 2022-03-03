Украинская делегация выехала на переговоры с Россией

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российско-украинские переговоры состоятся на территории Брестской области, как и было запланировано. Мединский опроверг информацию о переносе переговоров в другое место или на другой день. «Появилась с утра информация, что переговоры переносятся в другое место или на другой день. Эта информация не соответствует действительности», — сказал он.