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Нефть Brent подорожала до $120 за баррель впервые с 9 марта

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Цена нефти Brent превысила $120 за баррель впервые с 9 марта, свидетельствуют данные лондонской бирже ICE.

К 17:30 мск стоимость майских фьючерсов на Brent росла на 4,57%, до $120,76 за баррель. Фьючерсы на техасскую нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже прибавляли в цене 4,06%, доcтигнув $113,71/барр.

Нефть дорожает в преддверии введения новых санкций против России, которые, как ожидается, президент США Джо Байден объявит в ходе своей поездки в Европу в четверг, 24 марта.

США 8 марта уже объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России, о планах отказаться от российской нефти также заявляли Канада и Великобритания. Аналогичные меры обсуждаются и в Евросоюзе в рамках пятого пакета санкций в связи с украинским кризисом. По данным источников Reuters, особенно активно за нефтяное эмбарго выступают страны Балтии, а против — Германия, более других зависящая от поставок российских энергоносителей.

В марте Еврокомиссия представила странам ЕС план полного отказа от угля, нефти и газа из России, который должен быть реализован до 2030 г. Согласно этому плану, уже до конца текущего года зависимость от российского газа упадет на 67%.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что полный отказ западных стран от поставок российских энергоносителей может привести к непредсказуемому росту цен на энергетическом рынке, а нефть может подорожать до $300 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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