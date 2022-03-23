Нефть Brent подорожала до $120 за баррель впервые с 9 марта
Цена нефти Brent превысила $120 за баррель впервые с 9 марта, свидетельствуют данные лондонской бирже ICE.
К 17:30 мск стоимость майских фьючерсов на Brent росла на 4,57%, до $120,76 за баррель. Фьючерсы на техасскую нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже прибавляли в цене 4,06%, доcтигнув $113,71/барр.
Нефть дорожает в преддверии введения новых санкций против России, которые, как ожидается, президент США Джо Байден объявит в ходе своей поездки в Европу в четверг, 24 марта.
США 8 марта уже объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России, о планах отказаться от российской нефти также заявляли Канада и Великобритания. Аналогичные меры обсуждаются и в Евросоюзе в рамках пятого пакета санкций в связи с украинским кризисом. По данным источников Reuters, особенно активно за нефтяное эмбарго выступают страны Балтии, а против — Германия, более других зависящая от поставок российских энергоносителей.
В марте Еврокомиссия представила странам ЕС план полного отказа от угля, нефти и газа из России, который должен быть реализован до 2030 г. Согласно этому плану, уже до конца текущего года зависимость от российского газа упадет на 67%.
Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что полный отказ западных стран от поставок российских энергоносителей может привести к непредсказуемому росту цен на энергетическом рынке, а нефть может подорожать до $300 за баррель.