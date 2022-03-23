Нефть Brent подорожала до $120 за баррель впервые с 9 марта

США 8 марта уже объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России, о планах отказаться от российской нефти также заявляли Канада и Великобритания. Аналогичные меры обсуждаются и в Евросоюзе в рамках пятого пакета санкций в связи с украинским кризисом. По данным источников Reuters, особенно активно за нефтяное эмбарго выступают страны Балтии, а против — Германия, более других зависящая от поставок российских энергоносителей.