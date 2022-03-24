Украина призывает ЕС не платить за российский газ в рублях

После этого президент Сербии Александр Вучич сказал, что подобное решение России принесет Европе «массу проблем». Германия сочла такие действия нарушением контрактов, а в Японии пока не понимают, как будут осуществляться сделки. В то же время министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что у Софии есть возможность оплачивать газ из России в рублях.