Украина призывает ЕС не платить за российский газ в рублях
«Россия дает отпор на экономическом фронте, на финансовом фронте и пытается поставить ЕС в затруднительное положение», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Клуба в интервью изданию El País.
По мнению украинского министра, если европейские государства примут новые условия России, они будут спонсировать ее военную операцию. «Они [европейцы] должны найти способ избежать этой ситуации», — подчеркнул дипломат.
Кулеба сказал, что также ЕС должен «покончить с зависимостью» от российских энергоносителей — нефти и газа. Если этого нельзя сделать за день, нужно проработать четкий поэтапный план отказа от таких ресурсов, подчеркнул министр.
Вчера президент России Владимир Путин заявил, что страна откажется от расчетов за поставку российского газа в долларах, евро и прочих иностранных валютах и перейдет на рубли. Он пояснил, что в текущих условиях России бессмысленно продавать свои товары за иностранную валюту, поскольку Запад «подвел черту» под их надежностью и «перечеркнул доверие» к ним.
Путин поручил правительству дать «Газпрому» директиву по внесению изменений в действующие контракты. Он также попросил Центробанк и кабмин за неделю определить порядок совершения соответствующих операций.
После этого президент Сербии Александр Вучич сказал, что подобное решение России принесет Европе «массу проблем». Германия сочла такие действия нарушением контрактов, а в Японии пока не понимают, как будут осуществляться сделки. В то же время министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что у Софии есть возможность оплачивать газ из России в рублях.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на Украине. За это ЕС, США и ряд других государств ввели против нее санкции. В частности, Запад запретил своим резидентам проводить операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ, предоставлять России доллары и евро, а также заморозил российские золотовалютные резервы в объеме примерно $300 млрд.