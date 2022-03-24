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Экономика

Украина призывает ЕС не платить за российский газ в рублях

Ведомости

«Россия дает отпор на экономическом фронте, на финансовом фронте и пытается поставить ЕС в затруднительное положение», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Клуба в интервью изданию El País.

По мнению украинского министра, если европейские государства примут новые условия России, они будут спонсировать ее военную операцию. «Они [европейцы] должны найти способ избежать этой ситуации», — подчеркнул дипломат.

Кулеба сказал, что также ЕС должен «покончить с зависимостью» от российских энергоносителей — нефти и газа. Если этого нельзя сделать за день, нужно проработать четкий поэтапный план отказа от таких ресурсов, подчеркнул министр. 

Путин распорядился продавать российский газ недружественным странам за рубли

Это может привести к увеличению стабильности национальной валюты

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что страна откажется от расчетов за поставку российского газа в долларах, евро и прочих иностранных валютах и перейдет на рубли. Он пояснил, что в текущих условиях России бессмысленно продавать свои товары за иностранную валюту, поскольку Запад «подвел черту» под их надежностью и «перечеркнул доверие» к ним. 

Путин поручил правительству дать «Газпрому» директиву по внесению изменений в действующие контракты. Он также попросил Центробанк и кабмин за неделю определить порядок совершения соответствующих операций. 

После этого президент Сербии Александр Вучич сказал, что подобное решение России принесет Европе «массу проблем». Германия сочла такие действия нарушением контрактов, а в Японии пока не понимают, как будут осуществляться сделки. В то же время министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что у Софии есть возможность оплачивать газ из России в рублях. 

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на Украине. За это ЕС, США и ряд других государств ввели против нее санкции. В частности, Запад запретил своим резидентам проводить операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ, предоставлять России доллары и евро, а также заморозил российские золотовалютные резервы в объеме примерно $300 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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