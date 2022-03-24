FT: нефтяные трейдеры ожидают роста цен до $250 за баррель в 2022 году
Нефтяные трейдеры ожидают, что в 2022 г. мировые цены на нефть могут достичь $250 за баррель в связи с международным бойкотом российского импорта и недостатком альтернативных источников поставок, пишет Financial Times.
Поставки российской нефти в Европу могут остановиться из-за украинского кризиса, что станет толчком к длительному процессу трансформации мирового энергетического рынка, заявил основатель хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран на сырьевом саммите FT в швейцарской Лозанне. «Мы не вернемся к нормальному бизнесу за несколько месяцев, — считает он. — Я думаю, что поставки из России в Европу будут потеряны навсегда». Андюран добавил, что цены на нефть могут вырасти вдвое по сравнению с текущим уровнем, до $250 за баррель.
Другие эксперты, выступавшие на конференции, также полагают, что российская нефть и нефтепродукты, такие как дизельное топливо, не вернутся на европейский рынок в ближайшее время, даже если Украина и Россия заключат соглашение о прекращении огня. По прогнозам основателя фонда Merchant Commodity Fund Дага Кинга, цены подскочат до $200-250 за баррель в этом году. «Это не временная ситуация. Это будет шок предложения на нефтяном рынке», — заявил он.
Майские фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE 24 марта торгуются в районе $120-122 за баррель, на пике с начала российской военной операции на Украине котировки достигали рекордных с 2008 г. $139 за баррель. За последний год цены на нефть выросли более чем в два раза.
Старший трейдер хьюстонского подразделения азербайджанской SOCAR Дэниел Хауз считает, что американские производители сланцевой нефти вряд ли начнут наращивать добычу, чтобы сдержать рост цен. По его оценке, даже если такая задача будет поставлена, налаживание дополнительных поставок займет от одного до полутора лет.
США 8 марта объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России, о планах отказаться от российской нефти также заявляли Канада и Великобритания. Аналогичные меры обсуждаются и в Евросоюзе в рамках пятого пакета санкций в связи с украинским кризисом, однако пока европейские лидеры не достигли согласия по этому вопросу. В правительстве РФ считают, что полный отказ западных стран от поставок российских энергоносителей может привести к непредсказуемому росту цен на энергетическом рынке, а нефть может подорожать до $300 за баррель.