FT: нефтяные трейдеры ожидают роста цен до $250 за баррель в 2022 году

Другие эксперты, выступавшие на конференции, также полагают, что российская нефть и нефтепродукты, такие как дизельное топливо, не вернутся на европейский рынок в ближайшее время, даже если Украина и Россия заключат соглашение о прекращении огня. По прогнозам основателя фонда Merchant Commodity Fund Дага Кинга, цены подскочат до $200-250 за баррель в этом году. «Это не временная ситуация. Это будет шок предложения на нефтяном рынке», — заявил он.