Минфин США спрогнозировал резкий рост цен в случае запрета импорта нефти из РФ
Полный запрет импорта нефти из России привел бы к взлету мировых цен, заявила глава минфина США Джанет Йеллен на выступлении в комитете палаты представителей.
«Вопрос в том, что многие страны, особенно в Европе, зависят от этого, мы бы, вероятно, увидели цены, летящие до небес, если бы ввели полный запрет на нефть», — заявила Йеллен (цитата по «РИА Новости»).
Она пояснила, что при разработке антироссийских санкций, которые были ужесточены сегодня, США хотели причинить «столько боли России, сколько возможно», однако позаботились, чтобы не причинить вреда американцам и партнерам США. Йеллен отметила, что если США убедят американские нефтекомпании увеличить добычу, то санкции можно будет ужесточить.
Ранее сегодня Reuters сообщил, что дипломаты стран ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций из-за технических вопросов, в том числе вопросов о влиянии запрета на импорт угля на действующие контракты. До этого Венгрия заявила, что не будет поддерживать запрет на поставку нефти из России на уровне ЕС.
Западные страны начали обсуждать отказ от закупок российской нефти после начала военной операции на Украине. США в начале марта объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России. Великобритания и Канада также намерены отказаться от российской нефти.