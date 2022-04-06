Минфин США спрогнозировал резкий рост цен в случае запрета импорта нефти из РФ

Она пояснила, что при разработке антироссийских санкций, которые были ужесточены сегодня, США хотели причинить «столько боли России, сколько возможно», однако позаботились, чтобы не причинить вреда американцам и партнерам США. Йеллен отметила, что если США убедят американские нефтекомпании увеличить добычу, то санкции можно будет ужесточить.