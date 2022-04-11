Цена нефти Brent опускалась ниже $98 за баррель впервые с 17 марта

Снижение мировых цен на нефть происходит на фоне ожидания выпуска на рынок странами - членами Международного энергетического агентства (МЭА) 120 млн баррелей из стратегических запасов в течение полугода. Из них 60 млн придутся на США, которые дополнительно поставят на мировой рынок еще 120 млн баррелей из своих резервов. Таким образом, в общей сложности будет поставлено 240 млн баррелей нефти. В начале марта члены МЭА согласовали поставки на рынок еще 62,7 млн баррелей из своих запасов.