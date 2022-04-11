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Экономика

Цена нефти Brent опускалась ниже $98 за баррель впервые с 17 марта

Ведомости

Цена нефти марки Brent падала 11 апреля более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

К 15:00 мск стоимость июньских фьючерсов на Brent с поставкой в июне падала до $97,71 за баррель. Цены на нефть этой марки опустились ниже $98 за баррель впервые с 17 марта. К 16:09 мск котировки отыграли часть падения и находились на уровне $99,18 за баррель. Снижение к расчетной цене пятницы составило 3,5%.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже потеряли в цене 4,02% и торговались на отметке $94,31 за баррель. На минимуме цены на техасскую нефть достигали $92,93/барр.

Снижение мировых цен на нефть происходит на фоне ожидания выпуска на рынок странами - членами Международного энергетического агентства (МЭА) 120 млн баррелей из стратегических запасов в течение полугода. Из них 60 млн придутся на США, которые дополнительно поставят на мировой рынок еще 120 млн баррелей из своих резервов. Таким образом, в общей сложности будет поставлено 240 млн баррелей нефти. В начале марта члены МЭА согласовали поставки на рынок еще 62,7 млн баррелей из своих запасов.

По словам министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, ряд стран, включая Индию и Японию, рассматривают варианты выпуска части своих резервов для увеличения предложения нефти на рынке.

Ранее по теме: США будут высвобождать по 1 млн баррелей нефти в сутки из резервов в течение полугода
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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