Цены на газ в Европе упали до минимума с 23 февраля
Биржевые цены на газ в Европе упали более чем на 16% и достигли минимального значения с 23 февраля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
Стоимость фьючерсов на газ с поставкой в мае на хабе TTF в Нидерландах к 18:34 мск опускалась до $995 за тысячу кубометров. Снижение к расчетной цене среды составило 16,2%.
Газ дешевеет на новостях, что президент России Владимир Путин заверил канцлера Австрии Карла Нехаммера в стабильности поставок топлива и возможности оплачивать их в евро. Об этом глава австрийского правительства рассказал в интервью агентству DPA.
При этом Еврокомиссия считает требование о переходе на расчеты за российский газ в рублях нарушением санкций ЕС, введенных в связи с военной операцией на Украине. Путин предписал с 1 апреля перевести оплату газа для компаний из недружественных стран (поддержавших санкции против РФ) с долларов и евро в рубли. Согласно президентскому указу, для этого иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К».
Из документа следует, что иностранные покупатели будут платить за газ в валюте контракта, а Газпромбанк будет продать ее на Мосбирже и переводить рубли «Газпрому». Хотя новые правила оплаты поставок российского трубопроводного газа начали действовать с 1 апреля, первые платежи за поставленный «Газпромом» газ должны начаться во второй половине апреля – начале мая, уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.