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Экономика

Цены на газ в Европе упали до минимума с 23 февраля

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе упали более чем на 16% и достигли минимального значения с 23 февраля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Стоимость фьючерсов на газ с поставкой в мае на хабе TTF в Нидерландах к 18:34 мск опускалась до $995 за тысячу кубометров. Снижение к расчетной цене среды составило 16,2%.

Газ дешевеет на новостях, что президент России Владимир Путин заверил канцлера Австрии Карла Нехаммера в стабильности поставок топлива и возможности оплачивать их в евро. Об этом глава австрийского правительства рассказал в интервью агентству DPA.

При этом Еврокомиссия считает требование о переходе на расчеты за российский газ в рублях нарушением санкций ЕС, введенных в связи с военной операцией на Украине. Путин предписал с 1 апреля перевести оплату газа для компаний из недружественных стран (поддержавших санкции против РФ) с долларов и евро в рубли. Согласно президентскому указу, для этого иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К».

Из документа следует, что иностранные покупатели будут платить за газ в валюте контракта, а Газпромбанк будет продать ее на Мосбирже и переводить рубли «Газпрому». Хотя новые правила оплаты поставок российского трубопроводного газа начали действовать с 1 апреля, первые платежи за поставленный «Газпромом» газ должны начаться во второй половине апреля – начале мая, уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных