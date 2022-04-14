Цены на газ в Европе упали до минимума с 23 февраля

При этом Еврокомиссия считает требование о переходе на расчеты за российский газ в рублях нарушением санкций ЕС, введенных в связи с военной операцией на Украине. Путин предписал с 1 апреля перевести оплату газа для компаний из недружественных стран (поддержавших санкции против РФ) с долларов и евро в рубли. Согласно президентскому указу, для этого иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К».