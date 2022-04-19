Bloomberg узнал о падении отгрузок российской нефти танкерами на 25% за неделю
Поставки российской нефти морским транспортом сократились на четверть за неделю, которая закончилась 15 апреля. Объемы сырья, направляемые в Азию из портов на черноморском, балтийском и арктическом побережьях, упали до минимума за два месяца. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты, основанные на данных о перемещении судов и отчетах торговых агентов.
Как выяснило агентство, 30 танкеров доставили с российских экспортных терминалов около 21,8 млн баррелей нефти. Таким образом, средние морские перевозки сырой нефти составили 3,12 млн баррелей в день, что на 25% меньше, чем за неделю, закончившуюся 8 апреля.
В частности, потоки нефти сорта Urals и Siberian Light с терминалов в Балтийском и Черном морях сократились на 770 000 баррелей в сутки, или на 30%. Объем нефти, поставляемой с черноморского порта Новороссийск, сократился почти на 60%. Поставки с трех дальневосточных российских терминалов на побережье Тихого океана сократились на 205 000 баррелей в день, или на 17%. Отгрузки из Мурманска, через который перегружается добываемая вдоль арктического побережья нефть, сократились на 57 000 баррелей в день, или на 15%.
В начале апреля добыча нефти в России упала до двухлетнего минимума из-за падения спроса на сорт Urals с начала боевых действий на Украине. Об этом писал Bloomberg, основываясь на данных российского ЦДУ ТЭК. Так, с 1 по 6 апреля в стране производилось в среднем 10,52 млн баррелей в сутки — на 4,5% меньше мартовского показателя. Позже, 7 апреля, вице-премьер Александр Новак заявил, что добыча нефти в России в текущем месяце снизится на 4-5% по сравнению с мартом из-за изменения маршрутов доставки, проблем со страхованием и фрахтом судов. 13 апреля снижение добычи нефти в России спрогнозировало и Международное энергетическое агентство.
7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый, пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС. Исключение делается для тех, что перевозят энергоресурсы, продовольствие и медикаменты. Позже власти всех стран Евросоюза объявили о закрытии своих портов для российских судов.