Bloomberg узнал о падении отгрузок российской нефти танкерами на 25% за неделю

В начале апреля добыча нефти в России упала до двухлетнего минимума из-за падения спроса на сорт Urals с начала боевых действий на Украине. Об этом писал Bloomberg, основываясь на данных российского ЦДУ ТЭК. Так, с 1 по 6 апреля в стране производилось в среднем 10,52 млн баррелей в сутки — на 4,5% меньше мартовского показателя. Позже, 7 апреля, вице-премьер Александр Новак заявил, что добыча нефти в России в текущем месяце снизится на 4-5% по сравнению с мартом из-за изменения маршрутов доставки, проблем со страхованием и фрахтом судов. 13 апреля снижение добычи нефти в России спрогнозировало и Международное энергетическое агентство.