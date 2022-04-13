МЭА прогнозирует снижение добычи нефти в России в ближайшие месяцы

По оценке экспертов МЭА, несмотря на прогнозируемое снижение добычи нефти в России и перебоев с ее поставками, дефицита этого сырья на мировом рынке не возникнет. Это связано с более слабым, чем ожидалось ранее, ростом мирового спроса на нефть, а также увеличением добычи на Ближнем Востоке, в США и странах, не присоединившихся к сделке ОПЕК+. В обновленном прогнозе МЭА понизило оценку роста мирового спроса в 2022 г. с 2,1 млн б/с до 1,9 млн б/с. Общий спрос на нефть в мире в этом году составит 99,4 млн б/с, говорится в обзоре.