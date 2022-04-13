МЭА прогнозирует снижение добычи нефти в России в ближайшие месяцы

МЭА прогнозирует снижение добычи нефти в России в ближайшие месяцыЭксперты считают эту оценку крайне пессимистичной, учитывая начавшийся рост российского морского экспорта
Санкции из–за проведения специальной военной операции на Украине могут привести к снижению добычи нефти в России в апреле 2022 г. на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) к уровню предыдущего месяца. Такой прогноз дает Международное энергетическое агентство (МЭА) в опубликованном 13 апреля ежемесячном обзоре.
По оценке МЭА, с 1 апреля добыча в России уже снизилась на 700 000 б/с относительно марта, и это падение в течение месяца усилится до 1,5 млн б/с. МЭА отмечает, что российские НПЗ продолжают сокращать производство, резервуары для хранения нефти в стране заполняются, а все больше покупателей на рынке отказываются от сырья из России. В мае 2022 г. на фоне дальнейшего отказа покупателей от российской нефти падение может достигнуть 3 млн б/с, прогнозирует агентство.
Прогноз позднее может быть скорректирован, поскольку относительно поставок нефти из России «сохраняется сильная неопределенность», говорится в обзоре. В марте, по данным МЭА, добыча нефти в России находилась на уровне 10 млн б/с, с учетом газового конденсата – 11,35 млн б/с.
МЭА отмечает, что после отказа европейских и американских компаний от российской нефти партии сырья из России продавались со значительной скидкой на азиатском рынке. При этом увеличения экспорта нефти из России в Китай, по данным МЭА, не произошло из–за снижения спроса со стороны китайских НПЗ на фоне новой волны коронавируса.
По оценке экспертов МЭА, несмотря на прогнозируемое снижение добычи нефти в России и перебоев с ее поставками, дефицита этого сырья на мировом рынке не возникнет. Это связано с более слабым, чем ожидалось ранее, ростом мирового спроса на нефть, а также увеличением добычи на Ближнем Востоке, в США и странах, не присоединившихся к сделке ОПЕК+. В обновленном прогнозе МЭА понизило оценку роста мирового спроса в 2022 г. с 2,1 млн б/с до 1,9 млн б/с. Общий спрос на нефть в мире в этом году составит 99,4 млн б/с, говорится в обзоре.
Потребители и трейдеры из ЕС начали отказываться от покупки российской нефти после 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию. США и Великобритания официально объявили об эмбарго на российскую нефть. О необходимости рассмотреть аналогичный запрет на уровне ЕС 21 марта 2022 г. заявлял верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель («Ведомости» писали об этом 22 марта). 8 марта об отказе закупать у России нефть заявили англо–голландская компания Shell и британская BP. Отказываться от закупок российской нефти начали также крупные международные нефтетрейдеры, а дисконт в цене на российскую нефть Urals к эталонной марке Brent составил $20–30 за баррель.
Даже с дисконтом котировки российской нефти довольно высоки. После 24 февраля 2022 г. стоимость нефти на глобальном рынке стала резко расти. 6–8 марта цена на эталонную нефть марки Brent приближалась к $130/барр., 13 апреля, по данным биржи ICE, стоимость ближайшего июньского фьючерса на поставки Brent достигала $107/барр.
Но выяснилось, что окончательно уйти от поставок отечественной нефти иностранные покупатели не готовы. Уже 8 апреля источники агентства Bloomberg рассказывали, что на рынке появилась «латвийская смесь»: бленд из российской Urals и других сортов, смешиваемый якобы в порту Вентспилса. При содержании отечественной нефти менее 50% такая смесь формально может не считаться российской. По данным источников агентства, эту схему применяла Shell. 11 апреля Shell подтвердила, что трейдерам компании разрешено брать дизтопливо, в составе которого есть углеводороды российского происхождения.
По оценке МЭА, экспорт российской нефти морским транспортом в марте, тем не менее, увеличился на 440 000 б/с до 3,4 млн б/с. Суммарные поставки нефти и нефтепродуктов в Европу при этом упали на 420 000 б/с до 1,4 млн б/с, в то время как поставки в Индию выросли до 310 000 б/с (в феврале поставок в эту страну практически не было), в Китай на 70 000 б/с до 790 000 б/с.
Вице–премьер России Александр Новак 7 апреля говорил, что добыча нефти в России в апреле может снизиться на 4-5% к марту из-за изменения логистики поставок и возможных проблем со страхованием и использованием судов.
Минэнерго и ЦДУ ТЭК пока не публиковали данные по добыче нефти в марте. По данным источника «Интерфакса», добыча с учетом газового конденсата выросла на 7,3% к марту 2021 г. и составила 46,6 млн т (11 млн б/с. – «Ведомости»). Таким образом, ожидаемое Минэнерго снижение добычи на 4–5% может означать сокращение в апреле на 440 000–550 000 б/с.
Ранее эксперты говорили, что СВО стала ключевым фактором, создающим неопределенность на нефтяном рынке. Такой вывод, в частности, содержится в докладе ОПЕК от 15 марта. В то же время страны – члены соглашения ОПЕК+, в том числе Россия, продолжают придерживаться прежнего плана по ежемесячному увеличению добычи на 400 000 б/с для балансировки спроса и предложения на рынке. Но ряд стран отстают от этого графика («Ведомости» писали об этой проблеме 2 февраля и 15 марта 2022 г.).
Оценка МЭА выглядит излишне пессимистичной, учитывая рост российского морского экспорта в первую неделю апреля, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. По его оценке, падение российской добычи за месяц не превысит 1 млн б/с. Ключевым поддерживающим фактором выступает высокий спрос на нефть Urals со стороны азиатских потребителей, поясняет эксперт.
Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин считает, что прогноз снижения добычи в апреле на 500 000 – 700 000 б/с выглядит вполне убедительно на фоне неопределенной конъюнктуры рынка. По оценке банка, потенциал снижения экспорта нефти из России ограничен 1,4-1,5 млн б/с, что может найти отражение уже в апрельских цифрах, отмечает эксперт. Дополнительным фактором падения добычи в мае может также стать сокращение спроса на нефть и нефтепродукты со стороны НПЗ и нефтехимической промышленности, считает Блохин, но оценить масштаб снижения пока не представляется возможным. В целом, по его оценке, потенциал снижения добычи нефти в России не должен превысить 2 млн б/с, что существенно ниже прогнозов МЭА.
Аналитик «Финама» Александр Потавин отмечает, что оценки добычи РФ у разных отраслевых экспертов «существенно отличаются». В частности, по данным Reuters, добыча нефти и газового конденсата в России к 11 апреля снизилась до 9,76 млн б/с, против уровня 11,01 млн б/с в марте (то есть на 1,25 млн б/с). Эксперты ОПЕК в ежемесячном отчете понизили оценку российской добычи в 2022 г. на 530 000 б/с, хотя по отношению к уровням 2021 г. по–прежнему ожидается рост. По оценке «Финама», «выпадающие» объемы поставок покупателям, которые отказались от российского сырья, составили примерно 1 млн б/с.
Потавин отмечает, что из почти 8 млн б/с общего экспорта российской нефти сейчас компании не могут найти покупателей на 1,5–2 млн б/с. В конце прошлой недели дисконт Urals к Brent составил порядка $34,5/барр, и сырье с таким дисконтом, по его словам, очень интересует покупателей из стран Азии. В то же время Китай пока не стремится заключать с Россией новые контракты на поставку нефти, говорит аналитик.
Он напоминает, что в начале апреля СМИ сообщали о росте импорта российской нефти Индией, но 12 апреля стало известно, что крупнейшая нефтяная компания страны Indian Oil Corp. сняла российскую нефть Urals с последнего тендера по закупкам. «Официальная причина – высокое содержание серы. Но не исключено, что Индия откликнулась на призыв США отказываться от закупки российских энергоресурсов», – говорит Потавин. По мнению эксперта, спрос и предложение на нефть в мире сейчас выглядят «гораздо более сбалансированными, чем месяц назад».
На поиск покупателей на азиатском рынке и изменение маршрутов поставок России может потребоваться порядка 3 месяцев, указывает Блохин. Он напоминает, что сейчас ведутся переговоры об увеличении поставок с правительством Индии, которые в прошлом месяце продемонстрировали четырехкратный рост. Также сохраняется значительный потенциал увеличения поставок в Китай. С учетом дисконта, который может составлять вплоть до 25% от стоимости нефти в Европе, свободные объемы российской нефти найдут своих потребителей в Азии, особенно в условиях дефицита на глобальных рынках, подытожил эксперт.
По оценке Потавина, в текущей ситуации выпадающие объемы добычи России могут составить 1,5–2 млн б/с к концу II квартала, и этот фактор не даст нефти сильно упасть в цене – в ближайшие месяцы цена Brent будет составлять $95–110/барр.