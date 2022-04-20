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Экономика

Комиссия «Единой России» будет курировать импортозамещение лекарств

Ведомости

Комиссия «Единой России» по здравоохранению создаст рабочие группы, которые будут координировать импортозамещение в этой сфере, сообщили в партии. Группы возьмут под контроль вопросы лекарственного обеспечения, клинического питания, поддержки российских производителей медицинского оборудования.

Руководитель комиссии — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко уточнил, что в рабочие группы войдут эксперты, представители бизнеса, исполнительной и законодательной властей. «Ситуация требует контроля, но она совершенно стабильная. Министерство подтверждает, что на сегодняшний день у нас есть 12-месячный запас лекарственных препаратов и расходных материалов», – отметил Проценко.

Вопрос снабжения лекарствами за счет бюджета на несколько месяцев закрыт, подтвердил на заседании комиссии первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. По его словам, регионы активно пользуются упрощенной закупкой медицинской продукции, медоборудования и лекарств. «На сегодняшний день мы не фиксируем ярко выраженной дефектуры ни по лекарственным препаратам, ни по медицинским изделиям. Наша нормативная база меняется в позитивную сторону разумного упрощения законодательных требований», – заявил Фисенко.

«Единая Россия» 13 апреля сообщила о создании партийного проекта «Выбирай свое», направленного на поддержку импортозамещения. На первом мероприятии в его рамках депутат Госдумы Александр Мажуга рассказал о предложениях партии, касающихся лекарств. Партия предложила выдавать льготные кредиты на создание годовых запасов субстанций для производства медикаментов и установить контроль за наличием лекарств в аптеках, а также их ценами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных