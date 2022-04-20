Комиссия «Единой России» будет курировать импортозамещение лекарств

Вопрос снабжения лекарствами за счет бюджета на несколько месяцев закрыт, подтвердил на заседании комиссии первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. По его словам, регионы активно пользуются упрощенной закупкой медицинской продукции, медоборудования и лекарств. «На сегодняшний день мы не фиксируем ярко выраженной дефектуры ни по лекарственным препаратам, ни по медицинским изделиям. Наша нормативная база меняется в позитивную сторону разумного упрощения законодательных требований», – заявил Фисенко.