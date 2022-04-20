Комиссия «Единой России» будет курировать импортозамещение лекарств
Комиссия «Единой России» по здравоохранению создаст рабочие группы, которые будут координировать импортозамещение в этой сфере, сообщили в партии. Группы возьмут под контроль вопросы лекарственного обеспечения, клинического питания, поддержки российских производителей медицинского оборудования.
Руководитель комиссии — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко уточнил, что в рабочие группы войдут эксперты, представители бизнеса, исполнительной и законодательной властей. «Ситуация требует контроля, но она совершенно стабильная. Министерство подтверждает, что на сегодняшний день у нас есть 12-месячный запас лекарственных препаратов и расходных материалов», – отметил Проценко.
Вопрос снабжения лекарствами за счет бюджета на несколько месяцев закрыт, подтвердил на заседании комиссии первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. По его словам, регионы активно пользуются упрощенной закупкой медицинской продукции, медоборудования и лекарств. «На сегодняшний день мы не фиксируем ярко выраженной дефектуры ни по лекарственным препаратам, ни по медицинским изделиям. Наша нормативная база меняется в позитивную сторону разумного упрощения законодательных требований», – заявил Фисенко.
«Единая Россия» 13 апреля сообщила о создании партийного проекта «Выбирай свое», направленного на поддержку импортозамещения. На первом мероприятии в его рамках депутат Госдумы Александр Мажуга рассказал о предложениях партии, касающихся лекарств. Партия предложила выдавать льготные кредиты на создание годовых запасов субстанций для производства медикаментов и установить контроль за наличием лекарств в аптеках, а также их ценами.