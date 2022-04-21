ЦБ рассмотрит дальнейшее снижение ключевой ставки
Банк России намерен рассматривать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки перед заседанием совета директоров Банка России, которое пройдет 29 апреля. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
«По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке, по мере снижения инфляционного давления, мы начали снижать и ключевую ставку. Даже не дожидаясь планового совета директоров, мы снизили ставку до 17%. И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях», — сказала она.
28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. На внеочередном заседании 11 апреля регулятор опустил ставку до 17% годовых. «Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — пояснили тогда в ЦБ.
В ЦБ ранее уже говорили о возможности дальнейшего снижения ставки. 20 апреля зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил в Госдуме, что регулятор готов опустить учетную ставку до7-7,5% годовых, когда инфляция вернется к целевому уровню в 4%. По словам Заботкина, ставка будет двигаться «по траектории достаточной привлекательности вкладов для россиян». В годовом отчете регулятора за 2021 г. говорилось, что ЦБ ожидает достижения инфляции в 4% к 2024 г.
В марте 2022 г, после начала спецоперации на Украине, месячная инфляция в России в семь раз превысила февральские значения (с 1,17% до 7,61%), побив прошлый рекорд месячной инфляции января 1999 года. Годовой уровень инфляции увеличился на 7,54 п. п до 16,69%. Рост цен ускорился почти в пять раз в первые семь дней после начала спецоперации, достигнув 2,22%, однако в начале апреля темпы роста цен опустились до 0,66%.
Уровень инфляции по итогам текущего года составит 20%, следует из макрономического опроса профессиональных аналитиков Банком России. В 2023 году ожидаема стабилизации роста цен. Инфляция, по оценкам ЦБ, составит 8%.