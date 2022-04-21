ЦБ рассмотрит дальнейшее снижение ключевой ставки

В марте 2022 г, после начала спецоперации на Украине, месячная инфляция в России в семь раз превысила февральские значения (с 1,17% до 7,61%), побив прошлый рекорд месячной инфляции января 1999 года. Годовой уровень инфляции увеличился на 7,54 п. п до 16,69%. Рост цен ускорился почти в пять раз в первые семь дней после начала спецоперации, достигнув 2,22%, однако в начале апреля темпы роста цен опустились до 0,66%.