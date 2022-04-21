Газета
Экономика

ЦБ рассмотрит дальнейшее снижение ключевой ставки

Ведомости

Банк России намерен рассматривать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки перед заседанием совета директоров Банка России, которое пройдет 29 апреля. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке, по мере снижения инфляционного давления, мы начали снижать и ключевую ставку. Даже не дожидаясь планового совета директоров, мы снизили ставку до 17%. И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях», — сказала она.

28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. На внеочередном заседании 11 апреля регулятор опустил ставку до 17% годовых. «Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — пояснили тогда в ЦБ.

В ЦБ ранее уже говорили о возможности дальнейшего снижения ставки. 20 апреля зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил в Госдуме, что регулятор готов опустить учетную ставку до7-7,5% годовых, когда инфляция вернется к целевому уровню в 4%. По словам Заботкина, ставка будет двигаться «по траектории достаточной привлекательности вкладов для россиян». В годовом отчете регулятора за 2021 г. говорилось, что ЦБ ожидает достижения инфляции в 4% к 2024 г.

В марте 2022 г, после начала спецоперации на Украине, месячная инфляция в России в семь раз превысила февральские значения (с 1,17% до 7,61%), побив прошлый рекорд месячной инфляции января 1999 года. Годовой уровень инфляции увеличился на 7,54 п. п до 16,69%. Рост цен ускорился почти в пять раз в первые семь дней после начала спецоперации, достигнув 2,22%, однако в начале апреля темпы роста цен опустились до 0,66%.

Уровень инфляции по итогам текущего года составит 20%, следует из макрономического опроса профессиональных аналитиков Банком России. В 2023 году ожидаема стабилизации роста цен. Инфляция, по оценкам ЦБ, составит 8%.

Ранее по теме: В ЦБ допустили снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных