Sankei Shimbun: Японии грозит «лесной шок» из-за запрета на импорт российской древесины
Запрет на импорт древесины из России может оказать негативное влияние на развитие строительной отрасли в Японии и стать причиной нового «лесного шока», сообщает газета Sankei Shimbun.
Под запрет попала продукция общей суммой порядка $160 млн, что составляет около процента от общего объема импорта в прошлом году ($15,5 млрд), пишет газета. Однако, как пишет издание, компании, задействованные в жилищном строительстве, обеспокоены будущей нехваткой древесины. В 2021 г. страна столкнулась с «лесным шоком», когда из-за острого дефицита материалов произошло их резкое подорожание.
Согласно подсчетам японского Агентства лесного хозяйства, импорт древесины в Японию в прошлом году составил в стоимостном выражении около $120 млрд, из которых на долю России приходилось 5,1%. Издание отмечает, что многие фирмы уже пытаются наладить контакты по поставке древесины со странами Европы и США. По их подсчетам, материала хватит еще на три месяца, а дальше придется срочно искать замену. Часть экспертов при этом утверждают, что Европа импортирует весьма большой объем материалов из России и вряд ли станет делиться.
Евросоюз ввел запрет на импорт лесной продукции из России 8 апреля. Он был объявлен в рамках пятого пакета санкций из-за военной операции на Украине. Под ограничения попали все основные категории товаров, которые поставлялись на экспорт, в том числе древесина и изделия из нее, древесный уголь, древесная масса, крафт-бумага и некоторые виды крафт-картона, а также мебель и ее части. Кроме того, страны ЕС ввели запрет на вывоз в Россию отдельных видов лесной продукции, включая пиломатериалы, древесные плиты, фанеру, бумагу и картон, а также продукцию машино- и станкостроения для лесной промышленности.
«Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты «Рослесинфорга» ранее сообщил, что объем экспорта российской лесопромышленной продукции, которую затронули санкции Евросоюза, составил $6 млрд. В 2021 г. на недружественные страны (присоединившиеся к санкциям против России) пришлось 45,8% от общего объема экспорта российской лесопродукции, из них 75% вывозилось в европейские страны.