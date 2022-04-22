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Экономика

Morgan Stanley спрогнозировал рост цены нефти Brent до $130 за баррель

Ведомости

Уже в третьем квартале 2022 г. стоимость барреля нефти Brent может подняться до $130 за баррель из-за большего, чем предполагалось, дефицита предложения примерно в 1 млн барр. в день, «вызванного Россией и Ираном», сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты Morgan Stanley.

Аналитики банка отмечают, что добыча в России упала на 900 000 барр. в сутки во второй половине апреля — раньше, чем ожидалось в связи с фактическим бойкотом российского сырья на фоне украинского конфликта. Morgan Stanley также менее оптимистичен в предположении о возврате на рынок иранских поставок, сославшись на затянувшиеся переговоры без согласования ядерной сделки. Ранее банк ожидал, что нефтяные потоки вырастут примерно на 1 млн барр. в день в период с середины и до конца 2022 г. Сейчас прогноз снижен до 500 000 барр. в день, а вероятность перезаключения иранской ядерной сделки Morgan Stanley оценивают в 50%.

В то же время Morgan Stanley снизил и прогноз роста спроса на нефть — до 2,7 млн ​​барр. в сутки в этом году с 3,4 млн барр. в сутки в предыдущем прогнозе. В краткосрочной перспективе, считают аналитики банка, рынок будет бороться с негативными изменениями динамики мирового ВВП и последствиями китайской политики «нулевой терпимости» к коронавирусу с помощью таких мер, как выброс на рынок стратегических нефтяных резервов США. 

По состоянию на 10:46 мск стоимость июньского фьючерса марки Brent на торгах лондонской биржи ICE составила $107,07 (-0,8%).

Ранее, 13 апреля, министр энергетики Николай Шульгинов  заявил, что цена на нефть может вырасти до $150 за баррель. Тогда же международное рейтинговое агентство Moody’s спрогнозировало рост цены еще выше — $160 за барр. в 2022 г. в случае установления Евросоюзом эмбарго на поставки энергоресурсов из России.

Ранее по теме: Силуанов на встрече G20 предупредил о мировых последствиях подорожания энергоносителей
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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