Morgan Stanley спрогнозировал рост цены нефти Brent до $130 за баррель

Аналитики банка отмечают, что добыча в России упала на 900 000 барр. в сутки во второй половине апреля — раньше, чем ожидалось в связи с фактическим бойкотом российского сырья на фоне украинского конфликта. Morgan Stanley также менее оптимистичен в предположении о возврате на рынок иранских поставок, сославшись на затянувшиеся переговоры без согласования ядерной сделки. Ранее банк ожидал, что нефтяные потоки вырастут примерно на 1 млн барр. в день в период с середины и до конца 2022 г. Сейчас прогноз снижен до 500 000 барр. в день, а вероятность перезаключения иранской ядерной сделки Morgan Stanley оценивают в 50%.