Morgan Stanley спрогнозировал рост цены нефти Brent до $130 за баррель
Уже в третьем квартале 2022 г. стоимость барреля нефти Brent может подняться до $130 за баррель из-за большего, чем предполагалось, дефицита предложения примерно в 1 млн барр. в день, «вызванного Россией и Ираном», сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты Morgan Stanley.
Аналитики банка отмечают, что добыча в России упала на 900 000 барр. в сутки во второй половине апреля — раньше, чем ожидалось в связи с фактическим бойкотом российского сырья на фоне украинского конфликта. Morgan Stanley также менее оптимистичен в предположении о возврате на рынок иранских поставок, сославшись на затянувшиеся переговоры без согласования ядерной сделки. Ранее банк ожидал, что нефтяные потоки вырастут примерно на 1 млн барр. в день в период с середины и до конца 2022 г. Сейчас прогноз снижен до 500 000 барр. в день, а вероятность перезаключения иранской ядерной сделки Morgan Stanley оценивают в 50%.
В то же время Morgan Stanley снизил и прогноз роста спроса на нефть — до 2,7 млн барр. в сутки в этом году с 3,4 млн барр. в сутки в предыдущем прогнозе. В краткосрочной перспективе, считают аналитики банка, рынок будет бороться с негативными изменениями динамики мирового ВВП и последствиями китайской политики «нулевой терпимости» к коронавирусу с помощью таких мер, как выброс на рынок стратегических нефтяных резервов США.
По состоянию на 10:46 мск стоимость июньского фьючерса марки Brent на торгах лондонской биржи ICE составила $107,07 (-0,8%).
Ранее, 13 апреля, министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что цена на нефть может вырасти до $150 за баррель. Тогда же международное рейтинговое агентство Moody’s спрогнозировало рост цены еще выше — $160 за барр. в 2022 г. в случае установления Евросоюзом эмбарго на поставки энергоресурсов из России.