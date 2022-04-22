Нидерланды заявили о намерении отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года

По его словам, страна «намерена сфокусироваться на энергосбережении, устойчивой энергетике и импорте энергоресурсов из других стран». Он также подчеркнул, что правительство выплатит компаниям компенсацию за заполнение ключевого хранилища газа в Бергермеере, одного из крупнейших в Европе, в преддверии зимы. На эти цели власти планируют выделить около 600 млн евро.