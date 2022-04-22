Нидерланды заявили о намерении отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года
Нидерланды хотят стать независимыми от российского газа, нефти и угля к концу 2022 г., сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетической политики страны Роба Йеттена.
По его словам, страна «намерена сфокусироваться на энергосбережении, устойчивой энергетике и импорте энергоресурсов из других стран». Он также подчеркнул, что правительство выплатит компаниям компенсацию за заполнение ключевого хранилища газа в Бергермеере, одного из крупнейших в Европе, в преддверии зимы. На эти цели власти планируют выделить около 600 млн евро.
Ранее сегодня глава голландского МИДа Вопка Хукстра отчитался о том, что финансовые учреждения страны заморозили российские активы на сумму 632 млн евро. «Расследования и проверки указывают на отсутствие существенных незамороженных активов находящихся под санкциями лиц», — подчеркнул министр. По его данным, в общей сложности страна заморозила 632 млн евро и заблокировала операции на 274 млн евро.
О намерении полностью отказаться от энергоносителей из России также заявляла глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она указала на то, что Германия намерена прекратить использовать российский уголь до конца лета, потребление нефти из Росси сократить наполовину до лета. По газу конкретных сроков она назвать не смогла.
В начале апреля ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, в котором запретил покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе. Еврокомиссия оценивала объем попавшего под запрет экспорта из России в 4 млрд евро в год.
17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о разработке шестого пакета санкций, в который могут войти ограничения в энергетическом секторе. За введение санкций в отношении российских нефти и газа выступают страны Балтии, против такой меры высказалась Германия, которая боится роста цен на энергоносители.