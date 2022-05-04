Банки начали принимать заявки на льготную ипотеку для IT-специалистов
Российские банки начали принимать заявки на оформление льготных ипотек для сотрудников IT-компаний, следует из данных сайтов банков. Пока что заявки на ипотечный кредит с дисконтом принимают в шести банках: Альфа-банке, «Открытии», Сбербанке, Дом.РФ, ВТБ, Абсолют-банке, выяснили «Ведомости».
Программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов стартовала 4 мая, заявлял премьер-министр Михаил Мишустин. Ставка во всех банках составит 5% годовых, в рамках программы планируется выдать до 50 000 кредитов до конца 2024 г. Максимальный размер ипотеки в городах-миллионниках составит 18 млн руб., в остальных — 9 млн руб. Ипотека на льготных условиях доступна ИТ-специалистам 22-45 лет, средняя зарплата которых до вычета НДФЛ составляет от 100 000 руб. в регионах и от 150 000 руб. в городах-миллионниках.
В «Открытии» к льготной ипотечной ставке для ИТ-специалистов прибавляют 0,75% на страхование жизни и трудоспособности. Размер первоначального взноса колеблется от 15 до 80%. Сотрудник ИТ-компании должен работать на последнем месте не меньше трех месяцев и иметь общий трудовой стаж не менее года.
Сбербанк анонсировал прием заявок на программы 27 апреля. В Альфа-банке заявляли, что выдача льготных ипотек для ИТ-специалистов начнется в мае - июне. Компания акцентировала, что программа будет доступна только сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний.
В ВТБ оформление заявки на льготную ипотеку для сотрудников ИТ-компаний доступно с 4 мая, сообщал представитель компании «Интерфаксу». Дополнительно к базовой ставке ВТБ предоставит покупателям дисконт в 0,3 п. п. при оформлении заявки через цифровые сервисы, первый взнос составляет от 15% стоимости жилья.
Власти начали вводить меры поддержки сотрудников отрасли на фоне оттока ИТ-специалистов из России, который начался после объявления о спецоперации на Украине. ИТ-специалисты с высшим образованием по специальностям из установленного перечня, которые отработали в ИТ-компании не меньше 11 месяцев в течение года до даты призыва, могут получить отсрочку от армии. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, ИТ-компании подали заявки на отсрочку от службы на 2000 сотрудников.
С 1 мая правительство снизило ставку по льготной ипотеке для всех россиян с 12 до 9%. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальный размер кредита составляет 12 млн руб., для других регионов России он не должен превышать 6 млн руб.