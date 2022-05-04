Банки начали принимать заявки на льготную ипотеку для IT-специалистов

Власти начали вводить меры поддержки сотрудников отрасли на фоне оттока ИТ-специалистов из России, который начался после объявления о спецоперации на Украине. ИТ-специалисты с высшим образованием по специальностям из установленного перечня, которые отработали в ИТ-компании не меньше 11 месяцев в течение года до даты призыва, могут получить отсрочку от армии. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, ИТ-компании подали заявки на отсрочку от службы на 2000 сотрудников.