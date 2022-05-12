Премьер-министр Италии сообщил об оплате ФРГ поставок российского газа в рублях

«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», — заявил Драги (цитата по «РИА Новости»). Он выразил уверенность, что платежи за газ из России продолжатся.