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Премьер-министр Италии сообщил об оплате ФРГ поставок российского газа в рублях

Ведомости

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Германия оплатила поставки российского газа в рублях. Ранее Reuters сообщил, что немецкая газовая компания VNG планирует закупать газ у «Газпрома» по новой схеме. В компании сообщили, что предпринимают все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в ФРГ и экономическую безопасность страны.

«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», — заявил Драги (цитата по «РИА Новости»). Он выразил уверенность, что платежи за газ из России продолжатся.

В начале мая Драги заявил, что по вопросу поставок газа Рим будет следовать указаниям Еврокомиссии. 27 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовится к прекращению поставок газа из России. Такое заявление прозвучало на фоне приостановки поставок газа в Польшу и Болгарию, которые не оплатили импорт в рублях.

Еврокомиссия ранее признала перевод расчетов за газ в рубли нарушением санкций. Согласно предварительному юридическому анализу ЕК, указ президента России Владимира Путина существенно меняет процедуру и создает «новую правовую ситуацию». Также новый механизм создает возможность обойти санкции против российских ЦБ, правительства и их «доверенных лиц», новая схема оплаты поставок газа может нарушить и другие запреты, касающиеся финансового рынка, считают в ЕК.

Ранее Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам в рубли. Согласно новой схеме, импортер переводит деньги за газ в «Газпромбанк» в долларах или евро. Затем банк конвертирует их в рубли и переводит на счет «Газпрома».

Ранее по теме: ЕС готовится к прекращению поставок газа из России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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