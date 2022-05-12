Премьер-министр Италии сообщил об оплате ФРГ поставок российского газа в рублях
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Германия оплатила поставки российского газа в рублях. Ранее Reuters сообщил, что немецкая газовая компания VNG планирует закупать газ у «Газпрома» по новой схеме. В компании сообщили, что предпринимают все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в ФРГ и экономическую безопасность страны.
«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», — заявил Драги (цитата по «РИА Новости»). Он выразил уверенность, что платежи за газ из России продолжатся.
В начале мая Драги заявил, что по вопросу поставок газа Рим будет следовать указаниям Еврокомиссии. 27 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовится к прекращению поставок газа из России. Такое заявление прозвучало на фоне приостановки поставок газа в Польшу и Болгарию, которые не оплатили импорт в рублях.
Еврокомиссия ранее признала перевод расчетов за газ в рубли нарушением санкций. Согласно предварительному юридическому анализу ЕК, указ президента России Владимира Путина существенно меняет процедуру и создает «новую правовую ситуацию». Также новый механизм создает возможность обойти санкции против российских ЦБ, правительства и их «доверенных лиц», новая схема оплаты поставок газа может нарушить и другие запреты, касающиеся финансового рынка, считают в ЕК.
Ранее Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам в рубли. Согласно новой схеме, импортер переводит деньги за газ в «Газпромбанк» в долларах или евро. Затем банк конвертирует их в рубли и переводит на счет «Газпрома».