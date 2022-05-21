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Экономика

FT назвала Эстонию, Литву и Болгарию лидерами по росту инфляции в ЕС

Ведомости

В Эстонии, Литве и Болгарии зафиксирован самый высокий уровень инфляции среди стран Евросоюза, пишет газета Financial Times. Ключевым фактором роста потребительских цен после начала спецоперации на Украине стала степень энергетической зависимости страны от России, отмечает издание. 

«По мере того как экономический рост и рынки труда восстанавливаются после кризиса, вызванного коронавирусом, а цены на энергоносители стремительно растут, европейская инфляция бьет новые рекорды», — заявила экономист UBS Анна Титарева.

В Эстонии инфляция достигла 19%, Литве — 16,8%, Болгарии — 14,4%. В число стран с высоким ростом потребительских цен вошли также Чехия (14,2%), Румыния (13,8%), Латвия (13%), Польша (12,4%) и Словакия (11,7%).

По данным FT, наиболее существенный рост инфляции коснулся трети государств - членов ЕС.

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В марте Евростат сообщал, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале ускорилась до 5,9%. Годовая инфляция в Евросоюзе составила 6,2% в феврале 2022 г. по сравнению с 5,6% в январе. Самые высокие годовые показатели инфляции были зафиксированы в Литве (14%), Эстонии (11,6%) и Чехии (10,0%).

В докладе Еврокомиссии от 16 мая сообщалось, что цены в годовом выражении выросли с 4,6% в IV квартале 2021 г. до 6,1% в I квартале 2022 г. Общая инфляция еврозоны за апрель 2022 г. составила 7,5%, что является самым высоким показателем за всю историю. В начале года ЕК прогнозировала инфляцию по итогам 2022 г. в 3,5%.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от сотрудничества «отчасти уже ударил по миллионам европейцев и спровоцировал настоящий энергетический кризис». «Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто. Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер», — заявил Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных