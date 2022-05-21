FT назвала Эстонию, Литву и Болгарию лидерами по росту инфляции в ЕС

В докладе Еврокомиссии от 16 мая сообщалось, что цены в годовом выражении выросли с 4,6% в IV квартале 2021 г. до 6,1% в I квартале 2022 г. Общая инфляция еврозоны за апрель 2022 г. составила 7,5%, что является самым высоким показателем за всю историю. В начале года ЕК прогнозировала инфляцию по итогам 2022 г. в 3,5%.