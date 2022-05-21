FT назвала Эстонию, Литву и Болгарию лидерами по росту инфляции в ЕС
В Эстонии, Литве и Болгарии зафиксирован самый высокий уровень инфляции среди стран Евросоюза, пишет газета Financial Times. Ключевым фактором роста потребительских цен после начала спецоперации на Украине стала степень энергетической зависимости страны от России, отмечает издание.
«По мере того как экономический рост и рынки труда восстанавливаются после кризиса, вызванного коронавирусом, а цены на энергоносители стремительно растут, европейская инфляция бьет новые рекорды», — заявила экономист UBS Анна Титарева.
В Эстонии инфляция достигла 19%, Литве — 16,8%, Болгарии — 14,4%. В число стран с высоким ростом потребительских цен вошли также Чехия (14,2%), Румыния (13,8%), Латвия (13%), Польша (12,4%) и Словакия (11,7%).
По данным FT, наиболее существенный рост инфляции коснулся трети государств - членов ЕС.
В марте Евростат сообщал, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале ускорилась до 5,9%. Годовая инфляция в Евросоюзе составила 6,2% в феврале 2022 г. по сравнению с 5,6% в январе. Самые высокие годовые показатели инфляции были зафиксированы в Литве (14%), Эстонии (11,6%) и Чехии (10,0%).
В докладе Еврокомиссии от 16 мая сообщалось, что цены в годовом выражении выросли с 4,6% в IV квартале 2021 г. до 6,1% в I квартале 2022 г. Общая инфляция еврозоны за апрель 2022 г. составила 7,5%, что является самым высоким показателем за всю историю. В начале года ЕК прогнозировала инфляцию по итогам 2022 г. в 3,5%.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от сотрудничества «отчасти уже ударил по миллионам европейцев и спровоцировал настоящий энергетический кризис». «Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто. Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер», — заявил Путин.