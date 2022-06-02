«Ростех» оценит возможность покупки активов ушедших с рынка промышленных компаний

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» перешла на российскую систему бронирования билетов от «Ростеха», получившую название «Леонардо». В корпорации объяснили, что сервис создан в двух вариантах: для плавного перехода и для экстренного перехода за 24 ч, если иностранные платформы прекратят работу. «Победа» приняла решение перейти на российскую систему после сообщений о риске отключения авиакомпаний от зарубежной системы Navitaire. На данный момент «Леонардо» также используют более 50 авиакомпаний, в том числе Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр» и «Алроса».