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Экономика

«Ростех» оценит возможность покупки активов ушедших с рынка промышленных компаний

Ведомости

«Ростех» может рассмотреть возможность приобретения активов покинувших российский рынок на фоне санкций западных промышленных компаний. Об этом заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов, его слова приводит ТАСС.

Чемезов уточнил, что «Ростех» задумается о заключении сделок по покупке активов с иностранными компаниям при условии, что «эти действия будут способствовать удовлетворению первоочередных требований правительства».

Глава «Ростеха» также заявил, что до 2025 г. корпорация планирует запустить более 110 самолетов различных типов, а к 2030 г. увеличить их количество до 500. Комментируя отказ Airbus и Boeing от поставок на рынок России, Чемезов сказал, что  «в долгосрочной перспективе этот разрыв будет более болезненным для западных производителей, чем для России».

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» перешла на российскую систему бронирования билетов от «Ростеха», получившую название «Леонардо». В корпорации объяснили, что сервис создан в двух вариантах: для плавного перехода и для экстренного перехода за 24 ч, если иностранные платформы прекратят работу. «Победа» приняла решение перейти на российскую систему после сообщений о риске отключения авиакомпаний от зарубежной системы Navitaire. На данный момент «Леонардо» также используют более 50 авиакомпаний, в том числе Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр» и «Алроса».

Ранее по теме: «Победа» перешла на российскую систему бронирования

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных