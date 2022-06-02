«Ростех» оценит возможность покупки активов ушедших с рынка промышленных компаний
«Ростех» может рассмотреть возможность приобретения активов покинувших российский рынок на фоне санкций западных промышленных компаний. Об этом заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов, его слова приводит ТАСС.
Чемезов уточнил, что «Ростех» задумается о заключении сделок по покупке активов с иностранными компаниям при условии, что «эти действия будут способствовать удовлетворению первоочередных требований правительства».
Глава «Ростеха» также заявил, что до 2025 г. корпорация планирует запустить более 110 самолетов различных типов, а к 2030 г. увеличить их количество до 500. Комментируя отказ Airbus и Boeing от поставок на рынок России, Чемезов сказал, что «в долгосрочной перспективе этот разрыв будет более болезненным для западных производителей, чем для России».
Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» перешла на российскую систему бронирования билетов от «Ростеха», получившую название «Леонардо». В корпорации объяснили, что сервис создан в двух вариантах: для плавного перехода и для экстренного перехода за 24 ч, если иностранные платформы прекратят работу. «Победа» приняла решение перейти на российскую систему после сообщений о риске отключения авиакомпаний от зарубежной системы Navitaire. На данный момент «Леонардо» также используют более 50 авиакомпаний, в том числе Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр» и «Алроса».