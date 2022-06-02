The Telegraph сообщила о росте числа российских танкеров с выключенными транспондерами
Число российских нефтяных танкеров, которые отключают транспондеры автоматической системы идентификации, увеличилось в три раза с начала военной операции России на Украине, передает газета The Telegraph со ссылкой на данные аналитической компании рынка морских перевозок Windward.
«Согласно исследованию морской разведывательной группы Windward, количество случаев так называемой "темной активности" резко возросло в первый месяц конфликта и остается повышенным», — пишет издание. По информации консалтинговой фирмы Vessels Value, 112 связанных с Россией нефтетанкеров не посылали сигналов в рамках автоматической системы идентификации в течение более восьми недель.
«Суда, которые не сообщают о своем местонахождении и намерениях, скорее всего, будут участвовать в незаконной торговле, такой как торговля со странами, находящимися под санкциями», — считают аналитики.
Windward также обнаружили, что крупные российские нефтяные компании продают свои суда нероссийским компаниям. С момента начала спецоперации на территории Украины уже 180 таких кораблей сменили право собственности, что примерно вдвое превышает темпы передачи в 2021 г.
Ранее газета Financial Times писала, что ЕС и Великобритания договорились ввести скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Отмечалось, что из-за этого шага Россия потеряет доступ к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London.
31 мая стало известно, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема поставляемого из России топлива. Также сообщалось, что шестой пакет санкций будет включать запрет на импорт нефти по морю, при этом трубопроводная нефть, поставляемая в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию, попадет под ограничения на более позднем этапе.