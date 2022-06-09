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Путин отменил требование продавать 50% валютной выручки от экспорта

Ведомости

Президент России Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки; теперь долю выручки, которую нужно будет продавать, будет устанавливать правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

28 февраля было введено требование продавать 80% валютной выручки от экспорта на внутреннем рынке. Затем ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора и увеличил срок продажи до 60 дней на фоне проблем с продажей долларов и евро. 24 мая Путин подписал указ о снижении доли выручки, которую нужно продавать, до 50%, а в конце мая ЦБ увеличил срок продажи до 120 дней. 

Затем Минфин сообщил, что с 6 июня экспортерам разрешили зачислять выручку на счета в иностранных банках при условии ее дальнейшего перевода в Россию. 

Ранее по теме: Экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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