Путин отменил требование продавать 50% валютной выручки от экспорта

28 февраля было введено требование продавать 80% валютной выручки от экспорта на внутреннем рынке. Затем ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора и увеличил срок продажи до 60 дней на фоне проблем с продажей долларов и евро. 24 мая Путин подписал указ о снижении доли выручки, которую нужно продавать, до 50%, а в конце мая ЦБ увеличил срок продажи до 120 дней.