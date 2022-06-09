Путин отменил требование продавать 50% валютной выручки от экспорта
Президент России Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки; теперь долю выручки, которую нужно будет продавать, будет устанавливать правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
28 февраля было введено требование продавать 80% валютной выручки от экспорта на внутреннем рынке. Затем ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора и увеличил срок продажи до 60 дней на фоне проблем с продажей долларов и евро. 24 мая Путин подписал указ о снижении доли выручки, которую нужно продавать, до 50%, а в конце мая ЦБ увеличил срок продажи до 120 дней.
Затем Минфин сообщил, что с 6 июня экспортерам разрешили зачислять выручку на счета в иностранных банках при условии ее дальнейшего перевода в Россию.