Экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета

Требование продавать 80% экспортной выручки в валюте на внутреннем рынке было введено 28 февраля. Затем на фоне проблем с продажей долларов и евро ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора и увеличил срок обязательной продажи валюты до 60 дней. 24 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры обязаны будут продавать на внутреннем рынке 50% валютной выручки вместо прежних 80%.