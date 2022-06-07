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Экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета

Ведомости

Экспортеры получили с 6 июня право зачислять экспортную выручку на счета в зарубежных банках при условии ее дальнейшего перевода в Россию, сообщает пресс-служба Минфина РФ. 

«Резиденты получают право зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках, валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим передачу нерезидентам товаров, оказание услуг, выполнение работ, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них», — говорится в сообщении. 

Требование продавать 80% экспортной выручки в валюте на внутреннем рынке было введено 28 февраля. Затем на фоне проблем с продажей долларов и евро ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора и увеличил срок обязательной продажи валюты до 60 дней. 24 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры обязаны будут продавать на внутреннем рынке 50% валютной выручки вместо прежних 80%.

В конце мая ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней. Решение смягчить требование об обязательной продаже иностранной валюты было принято «для расширения возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью», поясняли в пресс-службе регулятора.

Ранее по теме: ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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